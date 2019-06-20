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罕吐不受認可心事…反遭信質疑：除了主持做到多少？　小S崩潰爆哭：很無助

記者韓景樺／綜合報導

小S（徐熙娣）近來和大S、范曉萱、阿雅為真人秀《我們是真正的朋友》合體，4人出遊過程中趣事不斷，也擦出不少火花和笑點。最新一集邀來歌手好友信當嘉賓，曾出過專輯的小S期待得到對方的肯定，更掏心分享才華不被認真以待的無助，沒想到信毫不留情提出質疑，讓小S當場情緒崩潰，痛哭失聲。

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲信上《我們是真正的朋友》當嘉賓，小S罕見和他聊真心話。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

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身為華岡藝校的學長，信一現身就讓4人又驚又喜，把他視作好友的小S更卸下心防，主動把內心的無助和困惑向他傾吐。認為外界總會預先為他人貼上標籤，除了主持以外無論做什麼，好像都不被認真以待，「你知不知道一個人不被認定她的才華，那種感覺很無助？」

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲小S把內心無助和信分享。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

沒想到信聽完後，直接反問：「讓別人除了主持這件事以外認真看待的事情，你有做到嗎？你做到多少？」更認為小S如果只是抱持著玩票性質的心態去做事，「那你一輩子都達不到。」一番重話讓小S傻了：「我做任何事都很認真。」更忍不住用毛巾蓋住臉，崩潰爆哭。

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲信質疑小S想被認真以待做到了多少。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

姐姐大S和范曉萱見狀也紅了眼眶，紛紛安慰「你真的唱得很好」、「最重要是你有特色」，但小S止不住內心委屈，坦言自知要被認可是歌手很難，但當聽到專業歌手（指信）內心對自己的看法，還是很受傷。她更難受直言，「諧星」標籤讓她的努力無法被看見，「我每一次做什麼事，大家都覺得我在開玩笑」。

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲小S坦言，因為信是歌手，所以才更想得到他的理解。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲▼小S聽到信的質疑瞬間爆哭。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

▲小S忍不住在鏡頭前崩潰痛哭，更吐露真實心聲。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻我們是真正的朋友）

事後小S冷靜下來，也在IG和微博抒發個人心情，直言好友信不但是個厲害的歌手，說話也是一針見血，「句句扎我心」。但她仍不放棄除了主持人以外的其他身分，也再次強調自己會認真看待每一件事，「無論是主持人、歌手還是演員，我也會繼續努力去得到大家的認可！」網友難得看到她脆弱的一面，都對她十分心疼，也溫暖喊話「你付出的努力我們看得見」，要她別在意外界眼光。

▲▼小S事後發IG，認了信說的話句句都很戳心。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S事後發IG，認了信說的話句句都扎心。（圖／翻攝自IG／小S）

►小S因為信的話痛哭片段。

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