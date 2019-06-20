獨家／Creamfields奶油田電音趴「離開大佳河濱公園」　主辦：換個新鮮感

記者洪文／台北報導

台北市「大佳河濱公園」是電音粉絲再熟悉不過的地方，2018年就有5場大型電子音樂節在此舉辦。《ETtoday》獨家掌握消息，來自英國的「Creamfields Taiwan」奶油田電音派對連續舉辦2年之後，今年第3屆首度離開大佳河濱公園，據傳將移師新北市舉辦。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對去年在大佳河濱公園舉辦，吸引上萬人參與。（圖／Super Chill Events提供）



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讀者爆料，「Creamfields Taiwan」今年將離開大佳河濱公園。記者實際查證，大佳河濱公園9月7日確實並未登記場地申請。主辦單位Super Chill Events向《ETtoday》證實，確實離開大佳河濱公園，「還是在戶外，一樣在大台北地區，換個場地給大家新鮮感。」近日即將公布新的場地，並且公布完整DJ陣容。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對去年壓軸由DVLM畫下完美的句點。（圖／Super Chill Events提供）



據悉，「Creamfields Taiwan」將移師新北市，且交通便利之處。依照過往舉辦規模，且排除較遠的東北海岸地區，較有可能的場地為ETtoday前年舉辦「好朋友野餐日」位在捷運三重站的「大台北都會公園」，不少舉辦活動業界廠商指出新北市政府近年來大方釋出善意，力邀大型活動在此舉辦，可能性很大。此外，今年舉辦「新北河濱蝶戀季」位在江子翠附近的「板橋蝴蝶公園」以及4年前路跑活動「The Music Run」位在亞東醫院站附近的「浮洲藝術河濱公園」也有可能。

▲ETtoday曾在2018年於大都會公園舉辦「2018好朋友野餐日」，超過3萬人參與。（圖／記者屠惠剛攝）



「Creamfields Taiwan」完整卡司尚未公布，目前僅確定The Chainsmokers（老菸槍雙人組）將擔任壓軸DJ。他們過去創作《Closer》、《Something Just Like This》、《Paris》、《Don‘t Let Me Down》等洗腦歌曲，深受台灣歌迷喜愛。

▲The Chainsmokers曾在2018年來台舉辦專場，期待再回台表演。（圖／翻攝自臉書／Super Chill Events）



來自英國歷史最悠久的經典派對品牌「Creamfields奶油田電音派對」，為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節，且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動，共奪下7次的英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。「Creamfields Taiwan」今年確定9月7日舉辦，屆時將有各種風格多元化的DJ演出，滿足愛好不同曲風的電音樂迷胃口。