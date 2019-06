獨家／Creamfields奶油田電音趴「離開大佳河濱公園」　主辦：換個新鮮感

記者洪文/台北報導

台北市「大佳河濱公園」是電音粉絲再熟悉不過的地方,2018年就有5場大型電子音樂節在此舉辦。《ETtoday》獨家掌握消息,來自英國的「Creamfields Taiwan」奶油田電音派對連續舉辦2年之後,今年第3屆首度離開大佳河濱公園,據傳將移師新北市舉辦。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對去年在大佳河濱公園舉辦,吸引上萬人參與。(圖/Super Chill Events提供)



讀者爆料,「Creamfields Taiwan」今年將離開大佳河濱公園。記者實際查證,大佳河濱公園9月7日確實並未登記場地申請。主辦單位Super Chill Events向《ETtoday》證實,確實離開大佳河濱公園,「還是在戶外,一樣在大台北地區,換個場地給大家新鮮感。」近日即將公布新的場地,並且公布完整DJ陣容。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對去年壓軸由DVLM畫下完美的句點。(圖/Super Chill Events提供)



據悉,「Creamfields Taiwan」將移師新北市,且交通便利之處。依照過往舉辦規模,且排除較遠的東北海岸地區,較有可能的場地為ETtoday前年舉辦「好朋友野餐日」位在捷運三重站的「大台北都會公園」,不少舉辦活動業界廠商指出新北市政府近年來大方釋出善意,力邀大型活動在此舉辦,可能性很大。此外,今年舉辦「新北河濱蝶戀季」位在江子翠附近的「板橋蝴蝶公園」以及4年前路跑活動「The Music Run」位在亞東醫院站附近的「浮洲藝術河濱公園」也有可能。

▲ETtoday曾在2018年於大都會公園舉辦「2018好朋友野餐日」,超過3萬人參與。(圖/記者屠惠剛攝)



「Creamfields Taiwan」完整卡司尚未公布,目前僅確定The Chainsmokers(老菸槍雙人組)將擔任壓軸DJ。他們過去創作《Closer》、《Something Just Like This》、《Paris》、《Don‘t Let Me Down》等洗腦歌曲,深受台灣歌迷喜愛。

▲The Chainsmokers曾在2018年來台舉辦專場,期待再回台表演。(圖/翻攝自臉書/Super Chill Events)



來自英國歷史最悠久的經典派對品牌「Creamfields奶油田電音派對」,為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節,且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動,共奪下7次的英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。「Creamfields Taiwan」今年確定9月7日舉辦,屆時將有各種風格多元化的DJ演出,滿足愛好不同曲風的電音樂迷胃口。