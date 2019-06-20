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恭喜！39歲羅美玲懷第二胎　撒嬌宣布「Terry嚇歪」

記者蔡琛儀／台北報導

39歲的羅美玲和老公江振愷（Terry）結婚近四年，育有3歲多的可愛兒子小吉羊，兩人一直有打算再拚第二胎，如今終於傳出好消息，順利在金豬年拼出小豬寶，目前懷孕3.5個月。

▲▼羅美玲,丁噹,陳乃榮,阿弟,搭錯車。（圖／相信音樂提供）

▲▼羅美玲（右）簽約演出《搭錯車》後，才發現自己懷孕。（圖／相信音樂提供）

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▲▼羅美玲,丁噹,陳乃榮,阿弟,搭錯車。（圖／相信音樂提供）

羅美玲得知懷孕當天，正好年初和Terry到泰國旅遊，沒想到那天剛好還遇到地震，她把老公搖醒，鑽進Terry手臂裡撒嬌，「老公有地震，還有我懷孕了。」Terry當場嚇醒，「你後面那句說什麼？」她立刻把驗孕棒拿給Terry看，不過只有淺淺兩條線，由於她月經向來不準，因此夫妻倆回台後才去檢查證實有喜。

不過羅美玲因當時早已跟相信音樂簽約演出9月的《搭錯車》加演音樂劇，屆時已懷孕7個多月，因此她相當緊張，但所幸對方得知後僅恭喜她，還熱心詢問是否需要什麼幫忙。羅美玲預產期約在12月10日，她期望寶寶能在12月9日，也就是她生日當天生產，仍要以自然產方式，目前寶寶性別還不知道，Terry也期望寶寶能是女生，要等到寶寶4個月後才能做羊膜穿刺確認。

▲▼羅美玲,丁噹,陳乃榮,阿弟,搭錯車。（圖／相信音樂提供）

▲▼丁噹主演的《搭錯車》升級加演。（圖／相信音樂提供）

▲▼羅美玲,丁噹,陳乃榮,阿弟,搭錯車。（圖／相信音樂提供）

由於同樣演出《搭錯車》的阿弟，老婆在今年1月又懷了第三胎，劇中演出「沈妮」的女演員也懷孕，被虧是「好孕列車」，眾人把目標瞄準人夫陳乃榮，他則笑說：「一切順其自然，沒有刻意要或不要，說不定《搭錯車》第三年就會有好消息了！」而丁噹則是劇中唯一被下達「禁孕令」的人。

升級旗艦版的音樂劇《搭錯車》7月13、14日於臺中國家歌劇院，9月12、13、14、15日於高雄衛武營歌劇院，9月18、20、21、22日於臺北國家戲劇院登場，門票22日11點於拓元售票系統開賣。

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羅美玲, 丁噹, 阿弟, 陳乃榮, 相信音樂新聞

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