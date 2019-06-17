快訊／老鷹：畢書盡3場「大陸巡演」全取消！　歌迷傻眼了

記者關韶文／台北報導

「人氣男神」盡書盡5月在上海舉辦記者會，宣布將前進大陸舉辦巡演，全新巡演《Be Better》展開上海、成都、廣州三場，但沒想到相隔不到一個月，17日下午傳出「三場全取消」的消息，老鷹音樂也在臉書證實此事。

5月發佈會上，畢書盡公佈了此次巡演城市，上海，成都，廣州，主辦方上海大望文化傳媒有限公司董事長臧偉準備了一副「蘇繡-豐收大麥」，作為禮物贈與畢書盡，寓意預祝本次巡演順利舉行；粉絲代表則送上精心準備的禮物 – 永生花，以及許多藝人包含蕭敬騰、庾澄慶、周蕙、動力火車都特別錄製VCR送上祝福，讓畢書盡相當感動。

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▲▼畢書盡上月才舉辦巡演記者會 。（圖／老鷹音樂提供）

登上《歌手》後，畢書盡在大陸知名度更是大開，這次宣布將從上海起跑啟動新巡演，他坦言有壓力，希望能帶給歌迷不同的驚喜，至於票房壓力，他則平常心看待，也希望能在2020年回到台灣開唱。

沒想到事隔不到一個月，三場大陸巡演傳出全部取消，老鷹音樂在臉書證實此事，「在今日收到主辦方取消的消息！老鷹音樂在此獻上十二萬分的歉意。關於預購退票後續相關處理，懇請大家洽詢主辦單位與售票系統由原渠道進行退款。」

粉絲無奈留言，「機票飯店都訂好了！」期盼能得到一個真實答案。記者致電詢問老鷹音樂，尚未取得回應。

▲畢書盡三場演唱會全取消。（圖／翻攝老鷹音樂臉書）

老鷹音樂臉書全文：

致各位支持Bii畢書盡的BF家人們

畢書盡Be Better 內地巡迴演唱會，在今日收到主辦方取消的消息！老鷹音樂在此獻上十二萬分的歉意。關於預購退票後續相關處理，懇請大家洽詢主辦單位與售票系統由原渠道進行退款。 故事... 未完，但讓我們期待更好的明天，繼續努力加油！