鄧紫棋《新說唱2》只出現6mins掀內幕！　總導演：讓妳出來已經很客氣了

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《中國新說唱》第二季14日首播，第一集播出後引起熱烈討論外，但製作人導師中唯一一位女生的鄧紫棋只出現最後大約6分鐘，讓粉絲感到相當不滿抗議，對此身為總導演的車澈做出了正面回應。

▲《中國新說唱》延續第一季導師製作人陣容。（圖／翻攝自《中國新說唱》微博）

請繼續往下閱讀...

鄧紫棋在《中國新說唱》第二季第一集中戲份少，總片長約85分鐘中僅出現大約6分鐘左右引起粉絲不滿，結果還因此上了微博熱搜，對此節目總導演車澈在發佈會上也主動提出且拿戲劇來比喻：「《倚天屠龍記》趙敏第一集不出來，《射鵰英雄傳》黃蓉第一集也不出來。」

車澈認為鄧紫棋身為《中國新說唱》的女主角也是相同情況：「女主角第一集一般都不出來，我讓妳出來已經很客氣了！已經出來過了！」語畢吳亦凡也跟著認同「好像說得很有道裡呀，好像說非常有道理，對對對」，氣氛其實有些尷尬，好在主持人趕緊轉換話題圓場。

▲車澈說《倚天屠龍記》、《射鵰英雄傳》第一集女主角都沒出場。（圖／翻攝自愛奇藝）

粉絲對這樣的回應擁有正反兩面意見，「這導演真是令人作嘔」、「主不主角不重要，重要的是善待」、「看得想打人」、「不說這個了，只想說記得好好打燈，那麼可愛的鄧製作人不要亂搞」。

►導演回應鄧紫棋沒什麼鏡頭原因。