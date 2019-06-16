修杰楷醉倒大廳「鄰居全目睹」　警衛一句話糗爆！

記者林彥君／台北報導

修杰楷、鍾瑶、姚以緹及黃尚禾日前上衛視中文台《一袋女王》，分享曾經因為參加殺青酒喝太醉，醉倒在大廳沙發上。修杰楷說，婚前自己一個人住，有一次殺青酒喝的太醉，忘了家門鑰匙放在自己車上，就直接坐計程車回家，只好睡在大廳的沙發上，等隔天酒醒再去拿車拿鑰匙。

▲修杰楷上節目自爆糗事。（圖／衛視中文台提供）

修杰楷笑說，沒想到當時睡在大廳的模樣全被鄰居看到，「好幾天都不敢從大門經過。」直到跨年那天邀請朋友來家裡聚聚，不得已去大廳帶朋友進家門，沒想到大樓警衛看到他，逮到機會跟他說：「下次不要喝那麼多了！」讓他覺得好糗。

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▲鍾瑶常邀朋友到家裡聚會。（圖／衛視中文台提供）

鍾瑶非常好客，常邀朋友到家裡看電影、打電動、打麻將等聚會，有次DJ朋友來玩，放了一整晚的音樂，鍾瑶直到隔天出門，才知道前晚全棟鄰居都在敲門、敲天花板抗議，鍾瑶笑說：「你們可以搬走沒有關係。」讓眾人邊笑邊撻伐她。

如果遇到這種鄰居，修杰楷笑說因為家裡還有小孩，加上自己很怕吵，大概過晚上9點半自己就會去按對方家電鈴了，而且如果屢勸不聽他是真的會報警，讓一旁的鍾瑶趕緊和修杰楷道歉。

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