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EPIK HIGH爆料「防彈少年團小秘密」　曝SUGA私下故事：超搞笑

圖文／鏡週刊

韓國嘻哈組合EPIK HIGH即將在6月29日於信義劇場 Legacy MAX舉辦演唱會，擅長利用音樂作品傳達理念想法的他們，最近發行了新專輯《sleepless in __________》，EPIK HIGH接受《鏡週刊》專訪，提起他們這次與歌聲非常有辨識度的鮮于貞娥合作，還有BTS防彈少年團的SUGA擔任製作人的小祕辛。

EPIK HIGH一直以來與許多優秀音樂人合作，激盪出新的火花，與NELL合作的〈無題〉唱了10多年仍讓歌迷想一聽再聽，找來大陸女歌手周筆暢演唱英文版的〈With You〉等等，Tablo說他們與許多彼此欣賞或是尊敬的音樂人合作過，因為每次都是令人期待又心動的機會，總能碰撞出很棒的效果與作品。Tukutz也很感謝與他們合作的音樂人們，「他們總是當作自己的作品一樣地投入認真，讓我們非常感激。」

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BTS防彈少年團成員SUGA（左2）為EPIK HIGH製作歌曲。（翻攝自Tablo IG）

時隔一年半推出新專輯，鮮于貞娥與EPIK HIGH合作了〈In Seoul〉，Tukutz爆料說其實她在錄音前一天腸胃不舒服，身體狀況並不好，但正式錄音時，仍能以她天籟般的歌聲完成錄音，真的很感謝她。而EPIK HIGH與現今紅遍韓國海內外的BTS成員SUGA攜手合作，由SUGA參與〈Eternal Sunshine〉的製作，前輩對他的能力給予肯定，但也爆料「SUGA製作歌曲有一個習慣，會在歌曲開頭低聲說「Sugar」，作為他作品的特色標誌，但這次完成母帶後才發現他忘記了。SUGA很慌張地打電話跟他們說忘記做了，所以重新再製作母帶，讓EPIK HIGH覺得超搞笑。

EPIK HIGH對出道時的樣貌覺得丟臉，希望大家忘掉。（網路圖片）

出道多年，成員Tablo、Mithra Jin與Tukutz 3人從滿腔熱血憤世的青年，隨著時間歲月洗禮漸漸變成穩重的大人，回首來時路，Tukutz覺得Mithra改變最大，以前是窩在家裡的宅男，最近明顯變得外向，喜歡露營與戶外生活，也常藉旅遊來調劑身心。而Mithra則說3位成員的外貌都升級了，「不想再想起出道時的外貌，覺得很丟臉，拜託大家不要去搜索。」EPIK HIGH演唱會門票已開賣。


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鏡週刊, EPIK HIGH, 防彈少年團, BTS

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