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他演《熔爐》變態校長性侵兒童　女兒竟說「像是要爆炸了！」

圖文／鏡週刊

以真人真事延伸的電影，不僅在製作過程中容易發生侵權紛爭，對演員而言，有時也造成不小的心理壓力。在《熔爐》中飾演人權組織社工一員角色的鄭有美，就透露因為電影改編自真實事件，讓她有過「是不是不要將它拍成電影會不會比較好」的想法，而在片中一人分飾校長及行政主任兩角的張光，更爆出演出脫褲性侵戲精神崩潰住院。

 

取材自光州仁和聾啞學校教職員性侵學童事件的小說《熔爐》，因「鬼怪男神」孔劉在軍中閱讀後深受震撼，於退伍後積極奔走籌資，一手促成《熔爐》搬上大螢幕。《熔爐》原著小說作者孔技泳曾透露，自己綜合各個真實事件寫成《熔爐》，其中占比最大的就是光州的仁和聾啞學校教職員性侵事件，書中所寫的內容雖取材於真實案件，但比起書中所披露的，現實狀況反而更加殘忍，「我在小說中沒有辦法把它全部寫出來，只描寫了大概三分之一的程度。

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隨著《熔爐》上映後引發社會議題，電影中的性侵場面也掀起討論，對此在片中飾演變態校長的張光特別解釋：「在拍攝性侵時不管是我或是導演、工作人員都很小心謹慎，在孩子的父母也說『OK』的狀況下拍完的，雖然從畫面上來看起來是直接拍攝的，但拍的時候完全不是那種感覺，在兒童演員抓住情緒流下眼淚前，大家都在等待，一個鏡頭、一個鏡頭這樣拍攝，完全沒有問題。

對於有傳聞指他在拍完電影後接受精神科治療，張光笑說：「哈哈，完全不是事實。」更自爆拍攝前期他因為太過緊張瘦了不少，沒想到拍一拍卻越來越胖，「套句我女兒說的『就像是要爆炸了』，但因為這樣看起來更噁心，在畫面上的效果也更好，就連我自己都覺得我的樣子令人毛骨悚然。」而電影所造成的「熔爐效應」更讓張光有感而發表示：「據說還有不為人知的『第2個仁和學校』，我希望這並非一時的議題，必須建立起制度才行。

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