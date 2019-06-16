《素媛》女兒被性侵後如何守護她？影帝看劇本痛哭...老婆1句話轉念接演

圖文／鏡週刊

電影《希望：為愛重生》改編自駭人聽聞的趙斗淳性侵事件，年僅8歲的女童娜英遭到趙斗淳綁架後，強行擄至教會廁所施暴、性侵，不僅大小腸流出體外，經過手術搶救後從大腸到肛門都被切除，終生必須使用人工肛門及尿袋。而在《希望：為愛重生》飾演受害女童素媛父親的薛耿求，則因演活片中溫柔守護女兒的爸爸，一舉奪下百想影帝殊榮。

薛耿求透露收到劇本時，曾質疑受害者家屬好不容易克服傷痛，如果拍成電影後引起關注，豈不是重新揭開受害者的傷口？讓他不禁感到非常火大。但是他的妻子宋允兒看了劇本之後對他說：「這是一部很溫暖的電影，你就讀一次看看吧。」讓原本堅持不演的薛耿求因此轉念。

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在與導演李濬益見面前，薛耿求帶著激動的情緒閱讀劇本，他邊看邊哭蓋上劇本，哭過之後嘆了一口氣再重新打開，就這樣看完了劇本，甚至心想：「光是看劇本都這麼難受，我怎麼演戲？」與導演李濬益親自碰面後，李濬益向薛耿求說：「傷口必須被挖掉。」這才打動了薛耿求的心。而受害女童娜英的父親，也曾拜託李濬益務必要拍成電影，並在拍攝期間低調到片場探訪。

在電影上映的隔年，薛耿求以《希望：為愛重生》奪下百想藝術大獎電影類最佳男主角，獲獎後他眼泛淚光，除了特別感謝導演李濬益，也不忘當初力薦他接演該片的老婆宋允兒，「我將榮耀歸給當我因為看到敏感的電影劇本而躊躇不前的時候，強力說服我演出的宋允兒。從她身上我獲得很大的力量，所以我才能回到片場。」真摯的感言感動無數觀眾。

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