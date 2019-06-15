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雷／《阿斯達》張東健殘殺爸！身世彩蛋曝光「竟與宋仲基有關」

記者吳睿慈／綜合報導

年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛領銜主演，劇情描寫遠古時代的虛構歷史，瓦韓族遭阿斯達的大汗部隊踏平後，族人被拖到阿斯達，為了救回心愛的人，銀殲犯險衝進對方的領土，成功綁架首領山雄，15日播岀第5集，妥坤表面上是隻身前往高塔要解救爸爸，私下卻是打算殺了爸爸，且把所有罪過推託在銀殲身上，劇情大反轉。

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▲▼雷／《阿斯達》曝光！　張東健身世「與宋仲基有關」（圖／翻攝自Netflix）

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▲▼銀殲與妥坤對決時，發現對方是伊格特。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼雷／《阿斯達》曝光！　張東健身世「與宋仲基有關」（圖／翻攝自Netflix）

山雄遭銀殲綁架，他早知道妥坤的野心，警告銀殲綁架自己也沒用，因為兒子還是會殺了他。他的想法果然正確，妥坤一上樓就痛下殺手，銀殲沒能阻止後果，山雄最後被兒子手刃死亡，妥坤將一切陰謀推給銀殲，在大汗部隊衝上樓時，他虛偽的抱著爸爸的屍體痛哭：「對不起，我沒能阻止那個傢伙。」

▲▼雷／《阿斯達》曝光！　張東健身世「與宋仲基有關」（圖／翻攝自Netflix）

▲山雄被兒子殺了。（圖／翻攝自Netflix）

山雄尼爾哈身為阿斯達聯盟長一死，整個阿斯達對瓦韓族的憤怒氣到極點，衝向瓦韓族人民暴打，大汗部隊在清理瓦韓族的屍體，冷血喊著：「他們可以賣個好價錢。」當面砍殺他們的頭顱。另一方面，銀殲與妥坤打鬥時，沾上紫色的血，他因此發現原來妥坤也是伊格特，兩人是同種族的人，但同時也是被世人視為不祥之物的象徵，妥坤為此隱瞞真相，卻被銀殲發現秘密。

▲▼雷／《阿斯達》曝光！　張東健身世「與宋仲基有關」（圖／翻攝自Netflix）

▲▼瓦韓族族人又遭殃。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼雷／《阿斯達》曝光！　張東健身世「與宋仲基有關」（圖／翻攝自Netflix）

海米忽眼看妥坤勢力做大，打算擁戴阿薩隆坐上阿斯達聯盟長的位置，當妥坤舉辦神祭「奧林薩尼」時，阿薩隆跳出來氣憤質問：「你有做過夢嗎？那你憑什麼舉辦聯盟長才能舉辦的奧林薩尼。」沒想到，妥坤假扮阿斯達之神阿拉姆恩，眾人以為他就是阿斯達之神，跟著祭拜，他也藉此登上王位。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。

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