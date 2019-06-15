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65歲羅大佑開唱：90後舉手！　台下零星幾人..見這畫面笑了

記者盧薇淩／台北報導

羅大佑三度攻蛋，15日舉辦「當年離家的年輕人2.0—青春無悔追夢版」台北豪華旗艦升級場，一連演唱7首歌曲後，他現場調查台下觀眾年齡層，先問是否有「00後」的觀眾，只有零星幾位舉手；再問「90後」，多了一些舉手人數，他看了笑說，「至少有一個很小的我不能講，就我女兒在場。」

▲▼羅大佑台北演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲羅大佑在台北舉行演唱會。（圖／記者張一中攝）

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羅大佑女兒今年6歲，羅大佑開唱時，老婆及小孩都到場，他唱完後調查年紀，現場90後的觀眾只有零星幾位，他笑說：「上一首歌《同學會》就是講你們這年紀，你們還不知道畢業後，見到同學多開心，這些同學永遠都跟你一樣大，好奇怪。」他接著演唱《是否》、《戀曲1990》、《愛人同志》等經典歌。

羅大佑感性分享，出道37年來一直想活出不同音樂人的生命，每次演唱歌曲揹著吉他、貝斯就像戰士一樣披掛上陣，看見歌迷熱切的眼神，不斷燃起對生命的熱情，這是電腦手機無法給的，因此他堅持用LIVE演唱與歌迷互動交流。他認為，「沒有舞台會永遠持續，當掌聲平息下來的時候，自己在經過掌聲充電之後要朝下一個自我去邁進。生命是不能停止生長、不能停止想像，不能停止思考，這樣生命才有它的意義。」

▲▼羅大佑台北演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲羅大佑出道37年3度攻蛋。（圖／記者張一中攝）

演唱會另一亮點是羅大佑走下華麗的舞台，站在全場小巨蛋的正中央，近距離與觀眾互動，揹著電吉他演唱《夢》、《光陰的故事》，集合全場萬人一起大合唱。台北場演唱會共計演唱29首歌，羅大佑表示:「謝謝台北，今天看到好多老朋友、新朋友，祝台北好夢，晚安。」最後對台下歌迷揮手致意並連送三個飛吻，演唱會以溫馨感人作終尾。

「當年離家的年輕人2.0—青春無悔追夢版」台北搖滾場歌迷除了朝聖「音樂職人」羅大佑的音樂風采之外，在場外更是大排長龍搶購15日首賣的羅大佑全球限量實體專輯「叫做你也叫做我》。

▲▼羅大佑台北演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅大佑問台下觀眾年紀。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅大佑台北演唱會。（圖／記者張一中攝）

 
 

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