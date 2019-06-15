韓性感辣模爆「10億整成Angelababy」！　清純舊照曝光…網傻眼：以前更好看

▲潘南奎（左）被指長相神似Angelababy（右）。（圖／翻攝自潘南奎Instagram、Angelababy微博）

記者李湘文／綜合報導

南韓網紅潘南奎（반서진）從《臉讚時代》出身，現在是知名的網紅、模特兒，雖然擁有火辣身材和神似Angelababy的臉蛋，卻被爆是砸了韓幣10億元（約台幣2800萬元）整型，才有了現在的美貌。有網友翻出她以前的照片，驚訝「以前比較好看啊」、「現在真的變了好多」。

請繼續往下閱讀...

▲潘南奎被爆出疑似整型前照片。（圖／翻攝自韓網instiz）

潘南奎在2010年曾經參加《臉讚時代3》，之後就被網友發現似乎「漸漸不一樣」，原本是比較狹長的鳳眼、臉型也偏方正，但後來的自拍照看起來就變成大眼、圓潤瓜子臉。她近年瘦了不少，身高171公分只有約莫50公斤，更是彷彿換了一個人，火辣姿態雖吸引許多粉絲，卻也經常引來爭議。

▲潘南奎被網友指出外型漸漸變化。（圖／翻攝自韓網instiz）

▲潘南奎約莫5年前照片。（圖／翻攝自韓網instiz）

潘南奎在2018年曾登上南韓媒體版面，起因是她先前跟一位知名的富豪交往，未料對方因詐欺罪被捕之後，在獄中反控潘南奎騙走韓幣10億元。不過，潘南奎否認此事，如今從南韓轉往大陸發展，在微博上已擁有47萬粉絲，抖音帳號的追蹤人數也突破400萬，成為最具話題的網紅之一。

▲潘南奎現在長這樣。（圖／翻攝自潘南奎Instagram）