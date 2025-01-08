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2025陸劇輪播！霍建華睽違5年回歸「戀上劉亦菲」　劉宇寧談姐弟戀

記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台每週一至五晚間10點推出都會愛情作品，2025年主打「勇敢追愛」系列作品，3日起播出由李現與周雨彤主演的《春色寄情人》打頭陣；其後包括彭冠英、王楚然主演的《聽說你喜歡我》，檀健次與周也合作的《很想很想你》，以及述說劉亦菲一生四段情愛的《玫瑰的故事》，及劉濤、秦海璐、劉宇寧主演的《做自己的光》等將接續登場。

▲《玫瑰的故事》。（圖／八大電視提供）

▲《玫瑰的故事》由劉亦菲主演。（圖／八大電視提供）

去年備受關注的《玫瑰的故事》，首播前即受到各界矚目，擔綱女主角的劉亦菲，劇中歷經四段敢愛敢恨的糾葛戀情，其中一段感情對象則是由睽違5年電視劇的霍建華出演，讓劇迷期待兩人戲裡交織出的情愛故事。

▲《玫瑰的故事》。（圖／八大電視提供）

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▲劉亦菲在《玫瑰的故事》與霍建華談戀愛。（圖／八大電視提供）

劉亦菲談及這次扮演的角色「黃亦玫」，是帶著未知的期望去詮釋，她想知道這個人物為什麼會做這樣的選擇、為什麼會這麼強烈，而不是去演一個結果，角色外表看似平靜，其實內心有很多東西，劉亦菲就是先邁出去這一步再說的性格。

▲《玫瑰的故事》。（圖／八大電視提供）

▲劉亦菲在《玫瑰的故事》與霍建華談戀愛。（圖／八大電視提供）

不僅如此，劉亦菲透露，自己得相信這樣的態度，因為這種任性才不會被人討厭。《玫瑰的故事》有段劇情，被好友質疑得不到愛的感情有什麼價值、也得不到回報，劉亦菲撂出經典台詞「我喜歡的人，恰好也喜歡我，這就是最好的回報。」

《玫瑰的故事》中飾演劉亦菲初戀男友的彭冠英，在以醫療為背景的《聽說你喜歡我》，和網友封為「小劉亦菲」的王楚然合作，戲裡兩人歷經閃婚閃離，再度相逢重啟戀愛，他們明白身邊的位置，始終都該是為那個人而存在。

▲《想很想很你》由檀健次與周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《想很想很你》由檀健次與周也主演。（圖／八大電視提供）

另外，吻戲超過20場、被封為甜寵劇天花板的《很想很想你》，由檀健次、周也主演，劇情描述期盼能與配音大神檀建次合作的周也，在好友的助功下，兩人拉近距離結下情緣。而檀健次劇中有一段示範給參賽者的配音技巧橋段，網友稱這簡直是聲音控的福音。

▲《想很想很你》由檀健次與周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《想很想很你》由檀健次與周也主演。（圖／八大電視提供）

由劉濤、秦海璐主演、描寫女性成長故事的《做自己的光》，劉濤與首次合作的劉宇寧大談姐弟戀；戲裡劉宇寧飾演溫暖善良的廚師，他與劉濤從誤會到互相理解，萌生情愫並成為彼此終身的依靠。一向都以接演古裝作品為主的劉宇寧，《做自己的光》獻出時裝劇處女秀，身高超過190公分，猶如模特兒身形的他，劇迷開心稱看偶像演戲同時也像欣賞一場時裝秀表演。2025 「10點陸劇 勇敢追愛」系列作品，即日起每週一至五晚間10點在八大戲劇台全台首播。

▲《做自己的光》劉濤與劉宇寧大談姐弟戀。（圖／八大電視提供）

▲《做自己的光》劉濤與劉宇寧大談姐弟戀。（圖／八大電視提供）

▲《做自己的光》劉濤與劉宇寧大談姐弟戀。（圖／八大電視提供）

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