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素顏直播被狠酸「噁心給掰臉」…小A辣：哈哈！　爽朗回應讓粉絲全服了

記者李湘文／綜合報導

網紅小A辣雖然是男兒身，但2018年砸下200萬整型，讓臉部線條變得更加柔美，也把胸部隆到E罩杯，變得更有嫵媚女人味。但他愛漂亮歸愛漂亮，要搞笑、露出素顏也沒在怕，近日在臉書上直播教化妝，卻被網友狠嗆噁心，而他也不生氣，而是坦然面對，好脾氣受到粉絲讚賞。

▲小A辣回覆酸民。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣日前素顏直播。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

小A辣日前以全素顏的模樣直播，甚至還在鏡頭前刮起鬍子，完全不在意露出真實一面。不過，還是有網友拿他的素顏來開砲，轉發後狠嗆「照騙」、「以為整型裝得像女人，靠男人拿錢養」、「噁心假奶給掰臉」，用惡劣言語不斷攻擊，被其他粉絲截圖PO給小A辣。

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▲小A辣回覆酸民。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣帶妝時。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

不過，小A辣看到這些攻擊文字，只是「哈哈」2聲，淡定卻犀利地表示不用計較：「她往後會被地獄割舌頭，因為生前太愛造口業了。當她過世的時候，她家人要幫她念好幾次地藏王本願經，說不定還無法洗清她的罪孽。」她還反過來開導粉絲：「其實每次當人家在批評你的時候，你的心態這樣想，就會比較舒服。當人家在亂罵你的時候，是在幫你消業障。」

▲小A辣回覆酸民。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣樂觀看待網友惡評。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

看到小A辣這麼說，許多網友都表示贊同，誇讚「真的很佩服你可以這樣想」、「同意A辣正能量」、「有這個想法很棒，做自己就對了」、「好有智慧，高EQ」。也有不少粉絲為小A辣打氣，認為他是真的很美，而且還有好修養，「真心欣賞」。

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