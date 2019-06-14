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《死侍2》1個畫面洩密！早已公開《X戰警：黑鳳凰》結局

記者洪文／綜合報導

《X戰警》最終章《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）上映邁入第2周，網友意外發現1年前上映的《死侍2》（Deadpool 2）可能早已洩漏結局。

—以下含有《X戰警：黑鳳凰》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》海報。（圖／翻攝自網路）

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▲《死侍2》早已洩漏《X戰警：黑鳳凰》結局。（圖／翻攝自網路）

死侍在《死侍2》因凡妮莎死去而自殺，鋼人看不下去把他帶進變種人學校，結果他在走廊上跟鋼人起爭執時，吵到了正在開會的X戰警們，野獸在他沒注意之下，悄悄把門給關了。門縫中可看到X教授、快銀、野獸、藍惡魔、暴風女、獨眼龍，沒有出現魔形女、琴葛雷。

▲▼《死侍2》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

▲《死侍2》出現《X戰警》角色客串。（圖／翻攝自Youtube）

《死侍2》導演大衛雷奇（David Leitch）向外媒《Collider》透露，本來就計畫《X戰警》角色在電影出現，但是一直不知道如何呈現。當時《死侍2》在加拿大溫哥華拍攝，而《黑鳳凰》同一時間在加拿大蒙特利爾拍攝，最後他協調由《黑鳳凰》導演賽門金柏格幫忙拍攝，無縫接軌出現在電影中。

由於《死侍2》時間軸在《X戰警：黑鳳凰》之後，再從《死侍2》當中出現的快銀穿著的服裝判斷，畫面應該是導演賽門金柏格在《X戰警：黑鳳凰》拍攝尾聲拍攝的，因此這個畫面沒有魔形女、琴葛雷，被認為揭露了《X戰警：黑鳳凰》的死亡角色。

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