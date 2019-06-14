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最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

記者陳芊秀／綜合報導

大陸3人女團「3unShine」素來有「最醜女團」的封號，其中成員Cindy的變化意外掀起話題。她近日曬出自拍照，黑色戲肩洋裝突顯腰身，令眾人驚呼「Cindy瘦了！」

▲▼Cindy變瘦成話題。（圖／翻攝自微博／Cindy）

▲Cindy變瘦成話題。（圖／翻攝自微博／Cindy）

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自拍照中，Cindy身穿黑色細肩帶洋裝，露出香肩、白皙手臂，V字剪裁露出深邃事業線。除了自拍照驚艷，一張走秀照露出逆天長腿，服裝穿搭越來越潮，令人眼睛一亮。照片令網友大驚「Cindy都瘦了，還有什麼理由不減肥」、「我還有什麼理由繼續胖下去」、「整個人都好有氣場。」

▲▼Cindy變瘦成話題。（圖／翻攝自微博／Cindy）

▲Cindy外型圓潤受到議論，最近一張自拍照掀起眾人驚呼「變瘦了。」（圖／翻攝自微博／Cindy）

有關Cindy為什麼會變瘦？據同團隊長Abby表示，她剛出道時其實也不胖，只是被外界形容臉大、臉圓，隊長力挺「其實並沒有，她身材很好的。」據悉，Cindy還瘦出了人魚線。

▲▼Cindy變瘦成話題。（圖／翻攝自微博／Cindy）

▲Cindy練舞照，小露腰身。（圖／翻攝自微博／Cindy）

▲▼Cindy變瘦成話題。（圖／翻攝自微博／Cindy）

▲Cindy走秀畫面，激短褲露逆天長腿。（圖／翻攝自微博）

3unShine曾參加《創造101》成為節目亮點，原本被譏諷「最醜女團」，節目中努力奮鬥的模樣，瞬間大圈粉絲，不過Cindy和Dora率先被淘汰，隊長Abby也因為憂鬱症退賽。3位成員仍持續在娛樂圈打拼。

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