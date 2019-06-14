憶賀一航暖舉「很像自己的爸」　孫淑媚哽咽淚崩攝影棚

記者蕭雅玲／台北報導

孫淑媚日前上八大《台灣好歌聲賀伯特輯》錄影哽咽透露，首次主持工作就是與賀一航，她表示賀一航怕孤單很喜歡跟大家一起吃飯，也常會約朋友們去民宿玩，「有天，他說要來打牌，但我不會，就開始教我。但從那天開始，每次去民宿我就是『繳學費』，還好民宿後來沒營業了，不然我會破產。」

▲孫淑媚上節目談與賀一航工作點滴。（圖／八大）

曾經有段期間，孫淑媚同時兼顧錄影及拍戲，嚴重到病發鼻竇炎，賀一航隨即帶她去看病，交待她：「妳不用下車，把健保卡給我，我幫妳掛號。」隨後她進去診間，看見賀一航在裡面走來走去，「醫生正在看診，我嘴巴還張很大，他就在旁邊急著問：『聲帶會有問題嗎？』當下我很感動，他真得很像自己的爸爸。」

請繼續往下閱讀...

▲回憶與賀一航一起工作，孫淑媚哽咽到說不出話來。（圖／八大）

有次賀一航看到她耳朵掛著專業耳機，便很好奇問孫淑媚，後來才知原來唱歌戴耳機才不會被干擾，「當下我有感受到他的渴望，所以在他生日就特別準備專業耳機送給他。」賀一航開心戴起來，沒想到耳機竟掛反，讓孫淑媚當下哭笑不得。她也透露，賀一航非常保護喉嚨，錄影前一天都會噤聲，連自己的老婆都不行跟他講話，他手會比著「噓」、拿起手機，要大家傳訊息溝通。