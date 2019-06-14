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陳威全1歲萌兒露臉！　父子同框「嘴開開看遠方」秒融化

記者盧薇淩／台北報導

35歲陳威全歷經隻身來台灣當新人歌手、轉型當老闆、結婚7年終於喜獲麟兒，一直到去年生大病差點GG，感嘆即使人生的計畫永遠趕不上變化，近日他將心情寫照寫成《你想成為什麼樣的人》，有著深切的自省。特別的是，他在專輯封面上找來今年1歲多的大兒子擔任模特兒，除了為可愛兒子留作紀念，更是陳威全目前人生中最驕傲、也最感動的事。

▲▼陳威全跟一歲兒入鏡 。（圖／上行娛樂）

▲陳威全跟一歲兒入鏡 。（圖／上行娛樂）

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陳威全在拍攝專輯封面上費盡心思，特別讓他抱著一個代表「自己未來人生」的小孩子，作為這次的主視覺，頗有跟自己的未來對話的巧思。為此他特別找來大兒子擔任模特兒，「兒子代表我現在握住的人生中最感動的一件事，同時也想和大家分享我結婚7年，都沒有孩子，以為我們就不會有孩子的人生了，卻在一年8個月前我正式成為父親，真的很感恩上帝給了我們禮物。所以我很感動有這樣的角色。也很自豪成為這樣的角色。」

▲▼陳威全跟一歲兒入鏡 。（圖／上行娛樂）

▲陳威全一歲兒超萌露臉 。（圖／上行娛樂）

難得請到一歲多的大兒子出馬拍照，兒子嘴開開看著遠方，父子同框照讓人瞬間融化。陳威全最後卻在封面視覺呈現上，把兒子模樣全「挖空」，他表示：「其實當初原本的構想是，有留他可愛的模樣在封面上，但後來經過討論後，希望封面上的小孩子是有『影射難預測的人生』的意思，因為你永遠不知道你未來手上會握住的東西是什麼！」為了專輯整體性概念，只好割愛把兒子模樣挖空，只留形狀，「不過我跟兒子的合照還是會放在專輯的封底，代表他是我人生目前最驕傲的事！」

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