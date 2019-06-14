獨／TRASH簽進華納！謝和弦力挺引薦..安迪子阿夜：努力有代價

記者盧薇淩／台北報導

獨立樂團TRASH 2009年成立，曾入圍金曲獎最佳樂團獎，及兩屆金音獎最佳現場演出獎，更多次在音樂祭登台表演，累積不少死忠粉絲。原本獨立製作音樂，他們今年在歌手謝和弦的引薦之下，被孕育出許多天王后如李榮浩、蕭敬騰、林俊傑的華納音樂簽下，成功加入大公司，也將於下個月開始推出全新作品。

▲謝和弦曾和TRASH合作 。（圖／華納提供）

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TRASH成員由主唱阿夜（林志融）、吉他手頤原（林伯儒）、貝斯手博文（鄧博文）、鼓手金魁剛（王韋翔）組成，其中阿夜是藝人安迪兒子，去年底父親因病離世使他悲慟萬分，不過有別於父親在主持及演員的長才，阿夜更有音樂天份，TRASH和謝和弦頗有私交，也曾一起合作過歌曲《安怎講》，並在謝和弦引薦下被華納音樂簽下。

主唱阿夜向《ETtoday星光雲》表示：「從來沒想過會被大廠牌相中，也算是努力了這麼久終於有代價了，爽，希望能讓更多人能聽到我的音樂！」吉他手頤原則說，「感謝華納音樂的賞識，也很感謝阿扣的引薦。我們很肯定華納對音樂人的用心跟努力，也給我們很大的空間去做我們想做的音樂，希望接下來能夠繼續為台灣搖滾樂盡一份心力。」貝斯博文表示，能成為各大天王、天后的小小師弟覺得實在感恩榮幸，「也一定會加倍努力寫出更多更讚更加炸裂的音樂，一起為台灣創造更美麗的音樂環境！」

▲TRASH正式加入華納音樂，成為謝和弦師弟 。（圖／華納提供）



對於TRASH正式加入華納音樂，華納也回應，「已經正式簽約華納音樂，今年也會有演唱會的計畫，下個月則將推出全新音樂作品，很期待之後帶來新作品正式跟大家見面。」而正式簽約後，阿夜也馬上傳訊跟謝和弦分享，並喊他「師兄」，欣喜正式成為同門，謝和弦收到訊息笑說：「水喔 老天有眼！」送上極大祝福。