ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／TRASH簽進華納！謝和弦力挺引薦..安迪子阿夜：努力有代價

記者盧薇淩／台北報導

獨立樂團TRASH 2009年成立，曾入圍金曲獎最佳樂團獎，及兩屆金音獎最佳現場演出獎，更多次在音樂祭登台表演，累積不少死忠粉絲。原本獨立製作音樂，他們今年在歌手謝和弦的引薦之下，被孕育出許多天王后如李榮浩、蕭敬騰、林俊傑的華納音樂簽下，成功加入大公司，也將於下個月開始推出全新作品。

▲▼謝和弦和trash合作 。（圖／華納提供）

▲謝和弦曾和TRASH合作 。（圖／華納提供）

請繼續往下閱讀...

TRASH成員由主唱阿夜（林志融）、吉他手頤原（林伯儒）、貝斯手博文（鄧博文）、鼓手金魁剛（王韋翔）組成，其中阿夜是藝人安迪兒子，去年底父親因病離世使他悲慟萬分，不過有別於父親在主持及演員的長才，阿夜更有音樂天份，TRASH和謝和弦頗有私交，也曾一起合作過歌曲《安怎講》，並在謝和弦引薦下被華納音樂簽下。

主唱阿夜向《ETtoday星光雲》表示：「從來沒想過會被大廠牌相中，也算是努力了這麼久終於有代價了，爽，希望能讓更多人能聽到我的音樂！」吉他手頤原則說，「感謝華納音樂的賞識，也很感謝阿扣的引薦。我們很肯定華納對音樂人的用心跟努力，也給我們很大的空間去做我們想做的音樂，希望接下來能夠繼續為台灣搖滾樂盡一份心力。」貝斯博文表示，能成為各大天王、天后的小小師弟覺得實在感恩榮幸，「也一定會加倍努力寫出更多更讚更加炸裂的音樂，一起為台灣創造更美麗的音樂環境！」

▲▼謝和弦和trash合作 。（圖／華納提供）

▲TRASH正式加入華納音樂，成為謝和弦師弟 。（圖／華納提供）

對於TRASH正式加入華納音樂，華納也回應，「已經正式簽約華納音樂，今年也會有演唱會的計畫，下個月則將推出全新音樂作品，很期待之後帶來新作品正式跟大家見面。」而正式簽約後，阿夜也馬上傳訊跟謝和弦分享，並喊他「師兄」，欣喜正式成為同門，謝和弦收到訊息笑說：「水喔 老天有眼！」送上極大祝福。

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

推薦閱讀

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

Grace超正還被阿翔出軌！　她曝關鍵原因：每天吃米其林也想吃廚餘啊

Grace超正還被阿翔出軌！　她曝關鍵原因：每天吃米其林也想吃廚餘啊

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」

雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

Grace超正還被阿翔出軌！　她曝關鍵原因：每天吃米其林也想吃廚餘啊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TRASH, 阿夜, 頤原, 博文, 金魁剛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿翔被拍5天前：我in了就很難out！　悄留言又被抓包「我也想謝忻」
  2. 岑寧兒一聽粉絲名：好像毒藥！　準歌后護嗓「辣炸照吃」
  3. 羅志祥：最暖男友陪你甜蜜過暑假！　親自示範「深情演出」
  4. Hey! Say! JUMP宣布10月連2天攻蛋！　喝珍奶嚇歪：處罰嗎？
  5. 定了！黃子佼孟耿如明年4月結婚　席開200桌「圈內A咖到場」
  6. 陳威全1歲萌兒露臉！　父子同框「嘴開開看遠方」秒融化
  7. 客台新戲取材「921大地震」　一看女主角網驚：是綾瀨遙師妹！
  8. 贈獎／當全世界都沒聽過「披頭四」　《靠譜歌王》重現經典神曲迅速爆紅
  9. 阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情
  10. 梁家輝勾愛妻遊台中　「突襲逢甲夜市」有濃厚淵源

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366