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大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家嚇呆：妳生重病？

記者李湘文／綜合報導

藝人大S出道長達20幾年，對身材管理是出了名的嚴格，一旦被說胖了，就會非常在意，卯起來控制體重。她最近上綜藝節目《我們是真正的朋友》，便談到以前曾被老公汪小菲1句話惹毛，因而狠勁爆發，在1個星期內瘦下將近10公斤，差點嚇壞對方！

▲大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」。（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S曾被汪小菲惹毛，1週減肥10公斤。（圖／翻攝自微博／大S）

節目中，大S跟好友們聊天，阿雅直言：「妳有一陣子瘦到39公斤，那個時候我真的沒有覺得好看。」但大S澄清，那時是因為得了厭食症，才會瘦過頭，其它如拍戲、拍電影的時候，她都精準掌控瘦的程度：「如果是拍電影的話，我就會調在42公斤，拍電視或是主持節目的話，就是44.4。」

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▲大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」。（圖／翻攝自微博）

▲大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」。（圖／翻攝自微博）

▲大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」。（圖／翻攝自微博）

▲大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」。（圖／翻攝自微博）

▲大S過去嚴格控制體重。（圖／翻攝自微博）

不過，大S現在已經「鬆綁」不少，不再斤斤計較地量體重，只要肉眼看起來覺得OK就好。然而，她自己放鬆了，有時還是要面對旁人的關心，例如汪小菲就會問「今天上秤了沒」，讓她傻眼大呼：「他真的很不要命！他不知道他哪一天把我問火了，他就慘了。」

▲大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」。（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S曾經1週瘦了快10公斤。（圖／翻攝自微博／大S）

大S舉例，有一次又被汪小菲惹毛，就趁對方出差1星期，狠起來減肥，瘦了快10公斤。汪小菲一回來，看到老婆瘦了這麼多，又驚嚇又害怕，忙問：「妳是不是生重病了？」一直想帶她去做體檢。但大S只是淡淡回應：「我根本就沒病，你不是要我上秤？你就是嫌我肥，我就減肥。」

大S還透露，平時會被汪小菲鼓勵運動，但其實自己有心律不整的問題，根本不能做有氧運動。有一天，她終於被問毛了，就把瑜珈老師叫到家裡，拉著老公一起做瑜珈，「只做5分鐘，他就發火大罵髒話『做不了！做不了了！』」這才讓老公知道靜態運動其實也不簡單。

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