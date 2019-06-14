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影／等39年！《鬼店》續集《安眠醫生》首支預告　網淚推：弟弟長大了

記者洪文／綜合報導

《鬼店》（The Shining）相隔39年，續集《安眠醫生》（Doctor Sleep）首支預告於台灣時間14日深夜12點出爐，原本劇中的弟弟長大成為主角，再度回到逃了一輩子、35年前付之一炬的全景飯店，影片中致敬多個《鬼店》畫面，網友看完感動淚推：「太期待了！」

▲▼《安眠醫生》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲《安眠醫生》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

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導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）1980年改編自史蒂芬金（Stephen King）1977年小說的《鬼店》，已是多數影迷心中的經典恐怖電影。由於華納兄弟2017年重新翻拍史蒂芬金小說電影《牠》（It）全球賣出7億美金超高票房，更成為影史最賣座恐怖片，片商因此對於拍攝《鬼店》續集《安眠醫生》更具信心。

《安眠醫生》改編自史蒂芬金2013年同名小說，當時《鬼店》當中小男孩丹尼長大了，克服了酗酒的陰影，也用自己的通靈能力，幫助安養院裡的臨終老人。他有天遇到小女孩艾柏拉求救，對方通靈能力比他強大，卻被真結族計畫虐殺，為了幫助對方對抗惡魔，他必須回到逃了一輩子、35年前付之一炬的全景飯店。

而《安眠醫生》由導演麥可弗拉納根執導，他曾在2017年執導過Netflix改編自史蒂芬金同名小說電影《傑羅德遊戲》（Gerald's Game），過去幾年也拍過《鬼遮眼》、《鬼撕眠》以及《碟仙：惡靈始源》等恐怖電影，拍攝《鬼店》續集應是駕輕就熟。

《安眠醫生》將於11月8日在台上映。

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