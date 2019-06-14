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和陳赫激吻鄧超！　網一看鹿晗「下意識做這動作」懂了：哥是直男

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星鹿晗因《奔跑吧兄弟》（跑男）和鄧超、陳赫結為「鐵三角」好兄弟，雖然3人都不再參與第7季錄製，但私下仍經常相約聚會，默契依舊。12日半夜3人突然無預警一起換了微博頭像，更有志一同發文：「他們倆逼我換頭像！」讓網友瞬間看傻眼，直問到底發生什麼事。

▲▼鹿晗和陳赫強吻鄧超。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

▲鹿晗、陳赫和鄧超12日無預警把頭像換成同一張照片。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

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鹿晗和鄧超在微博上經常以父子相稱，和陳赫也是曾一起出國的至交，3人間的好交情可說是眾所皆知。過去他們就曾用過同一張照片當頭像，12日晚上11點15分左右又忽然集體換新頭像，選中的還是陳赫、鹿晗一左一右夾擊強吻鄧超的照片。

人在中間的鄧超整個臉被親歪，看起來有點喘不過氣的痛苦感；而左邊的陳赫則看起來表情自然，還投入地直接閉上眼睛；至於右邊反戴粉色棒球帽的鹿晗，一雙眼睛瞪得大大的，看起來略有點不情願、被趕鴨子上架的感覺。

▲▼陳赫、鹿晗和鄧超幾乎是同時間換了同一個頭像。（圖／翻攝自微博／陳赫、鹿晗和鄧超）

▲▼陳赫、鹿晗和鄧超幾乎是同時間換了同一個頭像。（圖／翻攝自微博／陳赫、鹿晗和鄧超）

▲▼陳赫、鹿晗和鄧超幾乎是同時間換了同一個頭像。（圖／翻攝自微博／陳赫、鹿晗和鄧超）

▲陳赫、鹿晗和鄧超幾乎是同時間換了同一個頭像。（圖／翻攝自微博／陳赫、鹿晗、鄧超）

因為過去鄧超和老婆孫儷總會在孩子生日時夾擊獻吻，有網友看到照片後就笑說，鄧超根本「神還原」了女兒小花每年生日時的模樣。而有眼尖網友也發現，一樣是強吻，陳赫顯得放鬆投入，鹿晗則明顯可看出嘴唇緊繃，認為鹿晗的身體直覺反應出賣了他的屬性，「直男鹿哥盡力抿緊嘴唇」。

▲▼孫儷和鄧超在小花5歲生日時也依舊不放過夾擊獻吻。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲孫儷和鄧超在小花5歲生日時也不放過夾擊獻吻。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲▼鹿晗和陳赫強吻鄧超。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

▲網友看了3人同換頭像後，意外發現鹿晗強吻鄧超的嘴唇超緊繃。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

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