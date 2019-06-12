女歌手挑戰「高低音差13度」　練到睡夢也在唱

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手甲子慧今出席太陽盛德新書《超級修行密碼》簽書分享會，並獻唱太陽盛德的台語創作曲《依靠》，12歲入行的甲子慧坦言新歌難度高，高低音落差13度，光是練唱就高達100遍之多，因此連睡夢中都會哼唱。

▲甲子慧出席太陽盛德的簽書會。（圖／天圓文化提供）

太陽盛德首次嘗試的台語創作曲《依靠》，是因為去年年底來台灣參加音樂盛會上，有感而發的想創作本土音樂，長年旅居美國，但心仍繫著生長地台灣，因而嘗試創作台語歌曲，聽到甲子慧感性的歌聲，立即就確認她是最適合的詮釋的演唱者，「對於新歌我很滿意，我給甲子慧打90分，她完美的演唱出該曲的精神！」

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甲子慧則說過往都是以演唱情歌為主，「當拿到新歌時，我嚇了一跳，因為高低音的間距落差達13度之多，而且每段下歌的點都需精準的抓住節拍。」甲子慧笑說真的很緊張，因為是從未挑戰過的風格，練了一個月，進錄音室前，練唱就超過100遍以上，每天幾乎都在練唱，連睡夢中都還會不自覺的哼唱。

▲甲子慧參加太陽盛德的簽書會。（圖／天圓文化提供）

太陽盛德此次來台除了推出新書外，將在本週六、日於桃園巨蛋體育館舉行「天地恩情總是愛」音樂饗宴講座會，知名歌手小百合周月綺、江志豐、向蕙玲與甲子慧都將出席盛會獻唱。