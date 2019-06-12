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「義賊」阿翔前世苦追她8年　謝忻以身相許成山寨夫人

記者許逸群／台北報導

「浩角翔起」的阿翔被爆婚外情，對象則是同門師妹謝忻。塔羅牌專家小孟老師透露，阿翔前世是專門劫富濟貧的山賊，某天到山上正要搶奪富翁財產時，遇見一位絕色女子，那名女子正是謝忻。阿翔不斷對謝忻獻殷勤，希望謝忻能當他的山寨夫人，雖然謝忻已有家室，不過阿翔仍不顧一切追求。

▲謝忻發文：我偷吃。（圖／翻攝自Instagram／阿翔、謝忻）

▲阿翔與謝忻爆出婚外情。（圖／翻攝自Instagram／阿翔、謝忻）

小孟老師表示，因此阿翔前世苦追謝忻8年，直到後來謝忻前世的父親遭人綑綁求救阿翔，因此謝忻在不得已下離婚以身相許嫁給阿翔。阿翔在前世給謝忻所有的一切，但對方仍冷漠以對，只是抱著感恩的心。後來阿翔深知謝忻不快樂，便放她離去，從此不再相見，因此今生兩人相見特別有感覺。

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▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼阿翔今在台中照常錄影，隨後也召開記者會說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

雖然今（12日）被爆出婚外情事件，對兩人未來的演藝路都產生波折，不過小孟老師替阿翔抽到「節制牌」正位，代表阿翔的工作不會受影響，更直言阿翔在3個月後很快就會事過境遷，反而因為此事更紅。相反的，謝忻將面臨演藝之路空前危機，小孟老師建議一定要好好處理。

▲小孟老師。（圖／翻攝自小孟老師臉書）

▲塔羅牌專家小孟老師。（圖／翻攝自小孟老師臉書）

至於阿翔與老婆的關係，小孟老師替阿翔抽到「戀人牌」逆位，代表老婆之前就有懷疑，但個性較為天真，忙碌地照顧小孩，不過夫妻間的感情仍可以繼續維持，反而會因為此事找回到當初的熱情。謝忻的部分，小孟老師則透露，謝忻的正緣在這兩年就會出現，也可能早已出現，但她沒接受。

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阿翔謝忻, 阿翔, 謝忻, 浩角翔起

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