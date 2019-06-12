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《新說唱》第二季「首播日」曝光！　千人海選預告嗨炸

記者許皓婷／綜合報導

大陸嘻哈選秀節目《中國新說唱》開播以來，掀起不少話題，將迎來第2季，也受到不少關注，導師名單則由原班人馬回歸，官方12日終於宣布首播日期，更釋出海選預告。

▲《中國新說唱》第二季首播日。（圖／翻攝自微博／《中國新說唱》）

▲《中國新說唱》第2季要來了！（圖／翻攝自微博／《中國新說唱》）

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《新說唱》第2季導師為吳亦凡、張震嶽、MC HotDog、潘瑋柏、鄧紫棋，跟前一季一模一樣，唯一不同的是，戰隊將從3組擴編為4組，原本潘瑋柏、鄧紫棋在第1季是同組夥伴，這回各自「分家」，未來會1人帶領1個戰隊，節目官方微博更宣布將於本週五開播：「你們要的官宣，來了！6月14日起每週五晚8點，中國新說唱2019，就很炸，沒在怕！」更釋出在體育館的千人海選預告，讓粉絲期待不已。

▲《中國新說唱》第二季首播日。（圖／翻攝自微博／《中國新說唱》）

▲▼《新說唱2》導師原班人馬回歸。（圖／翻攝自微博／《中國新說唱》）

▲《中國新說唱》第二季首播日。（圖／翻攝自微博／《中國新說唱》）

《新說唱2》除了導師備受矚目之外，選手名單也受到關注，據悉，這次台灣的參賽者有Lil Swvy（原名：Sowut）、婁峻碩、莫宰羊、曾以《小人國》入圍金曲獎的小人、王煜開、陳瑾緗、Nike Chen、BR、A$$kid、Barry Chen、T卍老濕、麻吉弟弟和Föxxy，但最終晉級名單還要等節目播出才能揭曉。

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中國新說唱, 吳亦凡, 鄧紫琪, 潘瑋柏, 熱狗, 張震嶽

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