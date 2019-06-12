阿翔稱「兄弟」激吻謝忻！　兩人所屬經紀公司神隱

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」阿翔和謝忻去年12月底被拍到在車內密會48分，兩人全盤否認，之後更大方同框強調是「兄弟」。阿翔和謝忻近日被直擊靠車窗接吻，兩人今（12日）將會到烏日錄民視《綜藝大集合》，經紀公司電話未接，據悉因《綜藝大集合》屬於老少咸宜節目，經紀公司相當擔心不倫戀影響節目名聲，目前不對外回應，內部研擬對策。

▲阿翔和謝忻曾同框否認關係。（圖／記者林彥君攝）

阿翔和謝忻的經紀人在事件爆發後電話關機，該公司宣傳表示，「我先來瞭解狀況，有進度會跟妳說。」之後電話不接，致電《綜藝大集合》製作人電話未接。



阿翔在去年被爆和謝忻車內約會48分鐘，兩人在1月錄華視《天才衝衝衝》前大方同框回應傳聞，阿翔強調和謝忻是兄弟情，不會因為新聞事件影響友誼，「我覺得這件事用烏龍來形容都不夠，對我來講，這種情況是恥辱。」回答讓讓一旁的謝忻相當火大，走去一旁拿椅子作勢打人：「去死！我才是恥辱，你怎麼用這種詞。」

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▲ 阿翔和謝忻在被拍車內約會後同框否認。（圖／記者林彥君攝）

謝忻當時更表示，「再傳下去，我還沒出嫁可能就出家了。」阿翔強調兩人僅是兄弟情誼。阿翔和老婆常常在社群上放閃，平時也會注意和女藝人的距離，阿翔當時說，他在《國光幫幫忙》主持時，常碰到辣妹來賓，說完大力用手巴謝忻的頭，「這個是好兄弟，要避什麼？」突然的舉動讓謝忻大翻白眼。