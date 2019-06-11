Angelababy、鄧倫天橋之吻30秒！　抱高高攬脖羞喊「對我好一點」

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy主演《我的真朋友》，搭檔2大男神鄧倫、朱一龍，開播以來感情線受到高度關注。她在最新一集和鄧倫終於定情，兩人更有浪漫的「天橋之吻」，男主角更是苦等到44集終於迎來感情的春天。

▲Angelababy、鄧倫《我的真朋友》上演天橋之吻。（圖／翻攝自微博／我的真朋友）

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Angelababy戲裡扮演新人房仲「程真真」，和鄧倫飾演富二代「邵芃橙」成為賣房拍檔，面對眾多和房屋有關的人和故事，多次患難見真情。兩人晚上在天橋時，一向毒舌、伶牙俐齒的男主角說話語無倫次，她笑問「是要跟我表白嗎」，轉身走遠幾步，突然又跑回跳入男方懷中，接著攬住男方脖子害羞說「以後對我好一點」，兩人親吻30秒，浪漫破表。

▲Angelababy、鄧倫戲裡是賣房拍檔。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

▲鄧倫告白說話卡關，Angelababy轉身走遠偷笑。（圖／翻攝自微博／我的真朋友）



鄧倫在《我的真朋友》從傲嬌富少，到成為一個有擔當的房仲，故事後段更扛起家族事業的重任，戲裡暗戀Angelababy長達40多集，直到現在終於戀愛了。天橋之吻掀起網友熱烈迴響，「終於熬出頭了，終於不虐我橙子」、「終於收穫愛情」、「甜甜的戀愛誰不喜歡看呢」、「有糖嗑啦！」

▲Angelababy、鄧倫定情之吻30秒，閃瞎大批網友。（圖／翻攝自微博／我的真朋友）

▲Angelababy、鄧倫天橋之吻。（影片取自YouTuhe，如遭刪除敬請見諒。）