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贈獎／當全世界都沒聽過「披頭四」　《靠譜歌王》重現經典神曲迅速爆紅

娛樂中心／綜合報導

成軍於利物浦的英國搖滾樂團，掀起披頭四狂熱現象，他們改變了當代的流行音樂，並啟發了全世界的音樂人，當大家都忘了披頭四的時候，誰先唱了他們的歌，誰就是歌王！本片由奧斯卡金像獎導演得主丹尼鮑伊執導，主要演員由莉莉詹姆斯、希姆許帕托和凱特麥金儂攜手演出。

《靠譜歌王》海報。（圖／環球影業提供）
▲《靠譜歌王》6月28日正式上映。（圖／環球影業提供）

當一名沒沒無聞的平凡男子傑克，在一次全球大停電時發生車禍，醒來後發現全世界的每個人都忘記了「披頭四」樂團，因此，他開始唱起「披頭四」的經典名曲Yesterday、Let It Be、I Want to Hold Your Hand 、Something、Hey Jude，沒想到竟讓他一夕間爆紅成為眾人矚目的焦點。

《靠譜歌王》劇照。（圖／環球影業提供）
▲▼《靠譜歌王》劇照。（圖／環球影業提供）
《靠譜歌王》劇照。（圖／環球影業提供）
 
==== 參加活動！邀你槍先看《靠譜歌王》====

 ◎活動時間：6/14(五)至6/18(二) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你最喜歡的一首「披頭四」的歌曲是什麼?想要高雄場特映票or「Yesterday」紀念T恤?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：

A、《靠譜歌王》特映券一組(2張)  
使用時間：6/27 (四) 19:30
使用地點：高雄台鋁MLD Cinema

B、「Yesterday」紀念T恤
《靠譜歌王》T恤。（圖／環球影業提供）

◎得獎公布：6月18日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/23(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將獎品寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 丹尼鮑伊, 莉莉詹姆斯, 凱特麥金儂, 披頭四, 靠譜歌王

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