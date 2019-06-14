贈獎／當全世界都沒聽過「披頭四」　《靠譜歌王》重現經典神曲迅速爆紅

娛樂中心／綜合報導

成軍於利物浦的英國搖滾樂團，掀起披頭四狂熱現象，他們改變了當代的流行音樂，並啟發了全世界的音樂人，當大家都忘了披頭四的時候，誰先唱了他們的歌，誰就是歌王！本片由奧斯卡金像獎導演得主丹尼鮑伊執導，主要演員由莉莉詹姆斯、希姆許帕托和凱特麥金儂攜手演出。





▲《靠譜歌王》6月28日正式上映。（圖／環球影業提供）

當一名沒沒無聞的平凡男子傑克，在一次全球大停電時發生車禍，醒來後發現全世界的每個人都忘記了「披頭四」樂團，因此，他開始唱起「披頭四」的經典名曲Yesterday、Let It Be、I Want to Hold Your Hand 、Something、Hey Jude，沒想到竟讓他一夕間爆紅成為眾人矚目的焦點。





▲▼《靠譜歌王》劇照。（圖／環球影業提供）





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◎活動時間：6/14(五)至6/18(二) 12:00止

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◎活動辦法：

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