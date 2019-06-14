贈獎／當全世界都沒聽過「披頭四」　《靠譜歌王》重現經典神曲迅速爆紅

娛樂中心／綜合報導
成軍於利物浦的英國搖滾樂團，掀起披頭四狂熱現象，他們改變了當代的流行音樂，並啟發了全世界的音樂人，當大家都忘了披頭四的時候，誰先唱了他們的歌，誰就是歌王！本片由奧斯卡金像獎導演得主丹尼鮑伊執導，主要演員由莉莉詹姆斯、希姆許帕托和凱特麥金儂攜手演出。
▲《靠譜歌王》6月28日正式上映。（圖／環球影業提供）
當一名沒沒無聞的平凡男子傑克，在一次全球大停電時發生車禍，醒來後發現全世界的每個人都忘記了「披頭四」樂團，因此，他開始唱起「披頭四」的經典名曲Yesterday、Let It Be、I Want to Hold Your Hand 、Something、Hey Jude，沒想到竟讓他一夕間爆紅成為眾人矚目的焦點。
▲▼《靠譜歌王》劇照。（圖／環球影業提供）
==== 參加活動！邀你槍先看《靠譜歌王》====
◎活動時間：6/14(五)至6/18(二) 12:00止
◎活動辦法：
1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團
2.看完影片請在下方留言回答：「你最喜歡的一首「披頭四」的歌曲是什麼?想要高雄場特映票or「Yesterday」紀念T恤?」
立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓
◎得獎獎項：
A、《靠譜歌王》特映券一組(2張)
使用時間：6/27 (四) 19:30
使用地點：高雄台鋁MLD Cinema
B、「Yesterday」紀念T恤
◎得獎公布：6月18日（二）14：00公布於本活動頁面
◎領獎方式：
1.得獎人請於6/23(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將獎品寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。
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