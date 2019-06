贈獎／當全世界都沒聽過「披頭四」　《靠譜歌王》重現經典神曲迅速爆紅

娛樂中心/綜合報導

成軍於利物浦的英國搖滾樂團,掀起披頭四狂熱現象,他們改變了當代的流行音樂,並啟發了全世界的音樂人,當大家都忘了披頭四的時候,誰先唱了他們的歌,誰就是歌王!本片由奧斯卡金像獎導演得主丹尼鮑伊執導,主要演員由莉莉詹姆斯、希姆許帕托和凱特麥金儂攜手演出。





▲《靠譜歌王》6月28日正式上映。(圖/環球影業提供)

當一名沒沒無聞的平凡男子傑克,在一次全球大停電時發生車禍,醒來後發現全世界的每個人都忘記了「披頭四」樂團,因此,他開始唱起「披頭四」的經典名曲Yesterday、Let It Be、I Want to Hold Your Hand 、Something、Hey Jude,沒想到竟讓他一夕間爆紅成為眾人矚目的焦點。





▲▼《靠譜歌王》劇照。(圖/環球影業提供)





==== 參加活動!邀你槍先看《靠譜歌王》====

◎活動時間:6/14(五)至6/18(二) 12:00止

◎活動辦法:

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團