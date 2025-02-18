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陳曉昔爆淨身出戶求離婚　「斷聯陳妍希」內幕被挖

記者王靖淳／綜合報導

女星陳妍希和陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出愛火，兩人在2016年結婚，不料自去年開始頻傳婚變，今（18）日雙雙發文證實8年婚結束，消息曝光後引發外界熱議。然而，陳曉曾被大陸狗仔爆料「淨身出戶也要離婚」一事，如今再被網友翻出來討論，甚至還登上微博熱搜。

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▲陳妍希、陳曉離婚。（圖／翻攝自微博／V頭條那些事）

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▲陳妍希、陳曉宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

大陸狗仔「推理君江小宴」日前曾開直播爆料，男星陳曉在2023年就向陳妍希表示，自己願意淨身出戶也要離婚，事後不只把手機號碼換了還離家出走，讓陳妍希得透過第三人才能與他聯繫，她為此感到相當折磨。去年4月時，陳妍希更被狗仔目擊獨自帶家人上學，神情十分憔悴，維持偽單親的生活將近半年時間，始終不見與陳曉公開同框。

▲陳妍希、陳曉離婚。（圖／翻攝自微博／V頭條那些事）

▲陳曉曾被爆淨身出戶也要離婚。（圖／翻攝自微博）

事實上，陳妍希與陳曉多次傳出婚變，大陸狗仔在跟拍半年的時間，也未見過夫妻同框，夫妻倆最後一次公開合體是2023年在女方的生日派對上，當時一家三口開心慶生，後來有網友翻出當時陳妍希分享的合照後發現，陳曉全程都把目光放在兒子身上，與老婆似乎沒有太多的互動，如今兩人宣布離婚，再度掀起大批網友討論及關注。

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關鍵字

陳妍希, 陳曉, 離婚, 神鵰俠侶, 婚變

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