雷／楊冪《築夢情緣》結局顱內瘀血昏迷！　一聽霍建華「幫妳修眉」OOO

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪主演新劇《築夢情緣》9日播出大結局，搭檔男霍建華大談虐戀，最後更受傷顱內出血昏迷，令觀眾心疼不已！她在病床久久無法甦醒，沒想到就在男主角說「我幫妳修眉」之後，眼睛便緩緩睜開了，讓網友又哭又笑「是被嚇醒了！」

▲《築夢情緣》播出大結局！楊冪顱內瘀血陷昏迷。（圖／翻攝自微博／築夢情緣）

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楊冪拍戲素來有「受虐魔咒」的說法，每次戲裡角色都命運淒苦，例如《親愛的翻譯官》得絕症、《三生三世十里桃花》慘遭挖眼等。她在2016年演出《翻譯官》時，曾有網友統計，「劇中角色死了13次，老公或男友死了6次，身患重病4次，男友是變態2次，被活活拆散4次，遭非人虐待至少4次，被迫嫁給老頭2次，精神失常1次、毀容1次、出家1次，晚年孤寂1次，最後還有生病20年。」

▲楊冪在《築夢情緣》摔下樓梯，造成顱內瘀血昏迷。（圖／翻攝自微博／築夢情緣）

時隔3年，楊冪在《築夢情緣》扮演千金小姐「傅函君」，和霍建華相愛私奔，又因誤會分開，完結篇前夕摔下樓梯，造成顱內瘀血昏迷。她宛如睡著一樣遲遲不醒，霍建華守在床邊按摩，此時聽男主角說「妳這眉毛長得有些雜亂了，我替妳修修眉毛好不好」，接著上演俯身額吻的浪漫畫面，就在男主角要去拿修眉刀時，她的手漸漸有了動靜，眼睛終於睜開，男女主角終於迎接幸福時刻。

▲楊冪昏迷不醒，霍建華說「眉毛有些雜了，我幫妳修修眉毛好不好。」（圖／翻攝自微博／築夢情緣）

▲霍建華俯身額吻楊冪。（圖／翻攝自微博／築夢情緣）

▲楊冪緩緩睜開眼睛。（圖／翻攝自微博／築夢情緣）

網友看到這段又驚又喜，笑虧「情話說得挺好……但是修眉不能忍！是女人都不能忍啊」、「是被氣醒的」、「要把我大小姐嚇醒了，怕手殘」、「怎麼可能放任她的眉毛不管呢哈哈哈」，留言串因為「修眉」台詞大歪樓。

▲網友笑楊冪是被嚇醒的。（圖／翻攝自微博／築夢情緣）

►《築夢情緣》楊冪甦醒。（影片連結請按此）