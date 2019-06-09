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康凱痛失50年好友！「他是豪爽地下鄉長」　曝馬如龍受外孫離世鬱悶

記者林彥君／台北報導

馬如龍今（9日）因肺腺癌病逝於新光醫院，享壽80歲。演藝工會理事長康凱和老婆曹雨婷近晚間9點趕到醫院，康凱表示，馬如龍的遺體已在他趕到醫院前10分鐘送走了，曹雨婷說：「他已經離開了，已經到殯儀館了，不要等了。」

▲▼康凱。（圖／記者林彥君攝）

▲康凱和老婆趕到醫院。（圖／記者林彥君攝）

康凱透露，在馬如龍外孫車禍過世後，馬如龍情緒受到影響，當時康凱致電馬如龍時他以不接電話，康凱說：「他（馬如龍）很疼愛他的孫子，情緒上有影響，我想不是他癌症的問題，是併發症加重病情。」

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馬如龍個性說到做到，兩人上一次聯絡是過年前，本來尾牙時馬如龍有答應要出席，但最後缺席。康凱表示和馬如龍有近4、50年的交情，馬如龍個性豪爽，每逢選舉大家都會去拜訪他，「地下鄉長，人真的太好，他一生都是這樣，馬如龍的情況是我們的一大損失，之前《海角七號》很風光，講話豪氣，很有格調。」

▲▼康凱 。（圖／記者林彥君攝）

▲康凱和老婆 。（圖／記者林彥君攝）

康凱說之前馬如龍在加護病房時，因為家屬低調不希望打擾，所以未到院探視。康凱今天人在辦活動，接到家屬電話說「往生了。」才趕來醫院，不過沒趕上看到馬如龍，隔天將到殯儀館致意，至於後事形式和日期則待家屬說明。

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