記者吳孟庭／綜合報導

好萊塢大片《復仇者聯盟4》英雄再度會面，雷神索爾和蜘蛛人一見面就互虧，沒在客氣！克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）故意把湯姆霍蘭德（Tom Holland）名字講成洛基本尊，對方也不甘示弱回敬，「雷神還不夠格出現在我的電影裡」，最喜歡演員名單更故意不提及對方名字，讓雷神只能摸摸鼻子、自討沒趣。

▲《蜘蛛人》新片為何沒雷神？克里斯被嗆：「還不夠格...當場翻白眼。」（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures Entertainment）

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《復仇者聯盟4》雖然告一段落，英雄也分道揚鑣，但日前飾演雷神索爾的克里斯漢斯沃與蜘蛛人湯姆霍蘭德都在峇厘島宣傳新片，兩人扮演記者互相提問，但誰也不想捧誰，還變成吐槽大會。

克里斯先是裝不熟，「喔你叫做湯姆是吧？」湯姆客氣回，「對，就是我，很高興認識你！」然後雷神若無其事唸錯名字，「湯姆...希德斯頓（Tom Hiddleston）？」，湯姆希德斯頓飾演漫威宇宙中雷神的親弟洛基，湯姆霍蘭德聽完超冏，傻眼回：「喔對...OK...好吧」。

接著克里斯又繼續攻擊，「談一下《蜘蛛人：離家日》，為什麼雷神沒在裡面？」湯姆不甘示弱回應，「因為這裡只有復仇者前段班的成員，不然誰可以當小勞勃道尼的接班人？」嘲笑雷神還不夠格，克里斯當場給他一個白眼跟噓聲，回答「所以我才說為什麼雷神沒在那」，兩人吐槽沒在客氣。

▲克里斯試圖讓對方說出欣賞演員中有自己的名字。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures Entertainment）

被將了一軍之後，湯姆霍蘭德也不甘示弱，被克里斯問最喜歡的演員，湯姆超故意回答出克里斯的兩個兄弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）跟路克漢斯沃（Luke Hemsworth），就是不想說出克里斯的名字，克里斯繼續追問，「如果再選一位名字有C的呢？」湯姆把對方女兒搬出來，「我覺得印蒂亞（India）很有潛力啦，長大後應該會成為不錯的女演員。」讓克里斯只能自討沒趣。

▼克里斯漢斯沃與湯姆霍蘭德互相吐槽。（影片來源：YouTube Sony Pictures Entertainment）