吳建豪骨折！　腳踝腫一大圈…強忍痛上台《街舞2》網淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳建豪8日現身《這就是街舞2》錄影現場，沒想到是拄著拐杖進場，引發外界關注。據悉，他在訓練過程中不小心造成腳踝骨折，雖然受傷還是依照錄影日程出現。

▲吳建豪參加《這就是街舞2》，表現受到外界關注。（圖／翻攝自IG／吳建豪）

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錄影現場影片曝光，吳建豪雙手都拄著拐杖，登上擂台造型的舞台，右腳包紮無法動彈，根據網路曝光的照片，右腳踝因為骨折腫得像拳頭大，後來以石膏固定，傷勢相當嚴重。他忍傷現身，儘管用拐杖行動仍相當迅速，由於不想錯過自己的戰隊的首場演出，仍到現場為選手打氣。

▲吳建豪拄著拐杖現身。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲吳建豪右腳骨折包繃帶。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）



▲吳建豪腳踝腫一大圈。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）



▲吳建豪帶傷進場錄影《這就是街舞》。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

粉絲心疼吳建豪忍傷錄影，淚崩回應「第一眼都沒看出那是腳踝」、「怎麼辦，應該好疼吧」、「可以乖乖坐著錄影嗎」、「跳舞真的很容易受傷」、「早點好起來。」網友還注意到偶像拄拐杖仍活動迅速，「這是我見過拄著拐杖走得最快的一位」、「他拄拐健步如飛！」

《這！就是街舞2》5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。

▲吳建豪現身錄影現場，拄著拐杖行動迅速。（圖／翻攝自新浪綜藝）