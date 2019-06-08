鍾瑶寧胖20公斤也不「交換愛情」　修杰楷神回這句全笑噴

記者李欣容／綜合報導

鍾瑶日前大方認愛曹晏豪，今（8日）她與修杰楷、黃尚禾及姚以緹為新戲《浮士德遊戲2》到中壢、台中舉辦粉絲見面會，活動中演員們被問及為了達到目標，是否願意拿親情、友情或愛情交換，修杰楷一聽馬上笑喊：「這根本是衝著鍾瑶而來！」

▲《浮士德遊戲2》舉辦見面會，修杰楷、鍾瑶開心與粉絲互動 。（圖／衛視提供）

鍾瑶聽完問題也說不願意，她說：「親情、友情、愛情是人生課題必須體驗。」修杰楷聽完幫鍾瑶下了句「因為愛情很珍貴，得來不易」超經典回答，讓鍾瑶大笑不已。

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愛情珍貴不能交換，但鍾瑶倒是願意為了喜歡的角色增胖20公斤。她表示，增重對她來說很新鮮，雖然願意嘗試。但她隨後補充：「我比較吃不胖，如果可以搭配營養師，肯定很OK。」修杰楷則語帶保留：「如果那時候人生沒有包袱的話當然可以。」

▲左起黃尚禾、姚以緹、鍾瑶、修杰楷。（圖／衛視提供）

粉絲見面會湧進約200位粉絲熱情參與，還有人早上6點就帶著自己做的起司蛋糕，上頭印著劇名《浮士德遊戲2》，讓主演們相當開心。除此之外，姚以緹父親也意外現身，讓姚以緹興奮拉著父親介紹給其他藝人，算是見面會上的驚喜插曲。

▲鍾瑶開心與粉絲握手。（圖／衛視提供）