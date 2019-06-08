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關穎女兒小手緊牽咘咘BO妞　照片曝光網融化：太可愛！

記者阮巧雯／綜合報導

名媛關穎育有1女2兒，當媽後的她時常幫3位小孩舉辦各類型party，也常常帶著小孩們到處跑趴，在8日她又帶著孩子們參加好友小孩的生日派對，在party上還遇到賈靜雯、修杰楷帶著咘咘和BO妞，更po文：「都是在小朋友們生日派對上碰到。」而合照一發也萌翻眾多網友。

▲關穎與賈靜雯與女兒們合照根本兩對神仙顏值母女檔。（圖／翻攝自IG／Kwanterri）

▲關穎與賈靜雯和女兒們根本兩對神仙顏值母女檔。（圖／翻攝自IG／kwanterri）

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照片中，關穎與女兒CC身穿印花母女裝，一起走海島夏威夷風，CC頭上戴著大紅玫瑰花髮箍，腳踩同色系蝴蝶結涼鞋，與媽媽兩人時尚感滿分。在一旁的賈靜雯則是身穿橘紅色連身洋裝，頭戴草編帽，小女兒BO妞也跟媽媽穿類似同款嫩粉色洋裝，CC和BO妞兩人更是小手牽緊緊，讓網友看了直呼:「好可愛！」

▲Phi Phi、CC、波妞、咘咘4人Q照萌翻網友 。（圖／翻攝自IG／Kwanterri）

▲Phi Phi、CC、BO妞、咘咘4人Q照萌翻網友 。（圖／翻攝自IG／kwanterri）

下一張照片更是萌翻粉絲，關穎的二兒子Phi Phi、CC、BO妞、咘咘，4人小手拉小手，特別是BO妞對著鏡頭瞪大無辜雙眼露出可愛微笑，4位小可愛合體讓粉絲們瞬間融化。但也有網友把焦點放在關穎和CC的母女裝上，表示：「妳到底在哪裡可以找到這些一模一樣的母女裝？！」

▲關穎辦的party每次都驚艷網友們，根本是「辦趴女王」。（圖／翻攝自IG／Kwanterri）

▲關穎辦的party每次都驚艷網友們，根本是「辦趴女王」。（圖／翻攝自IG／kwanterri）

▲關穎在自己與3位小孩的服裝上很下功夫，總是會搭成配套。（圖／翻攝自IG／Kwanterri）

▲關穎在自己與3位小孩的服裝上很下功夫，總是會搭成配套。（圖／翻攝自IG／kwanterri）

▼關穎與CC一起參生日趴。（影片／IG kwanterri，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

關穎, 賈靜雯, 修杰楷, CC, DD, 波妞, 咘咘

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