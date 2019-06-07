圈內剩女？蔡依林高EQ當「擋婚」大使　點破：不該被數字束縛

記者盧薇淩／台北報導

台灣第一名模6日宣布嫁給日本偶像團體放浪兄弟成員Akira，引起台日人民驚呼，網紅丹妮婊姐對此發文恭喜，順便「抱怨」以後沒有「擋婚大使」了，讓她很煩惱，其中提到還有蔡依林（Jolin）可「擋婚」，釣出本尊蔡依林笑說：「大使工作接洽不嫌多」，更說自己「業務接好接滿。」





▲林志玲結婚，蔡依林被稱「擋婚」大使 。（圖／記者季相儒攝、翻攝微博）

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對於林志玲結婚，丹妮婊姐獻上祝福，但同時也無奈，「但我們這些老姑婆最新擋箭牌是誰啦，蔡依林可以嗎??哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」還順勢要粉絲們募集「擋婚大使」最新人選，有網友留言演藝圈中的「黃金剩女」，中槍女藝人包含楊繡惠、蕭薔、張惠妹、藍心湄，甚至還有人舉例總統蔡英文也沒結婚。

蔡依林被cue到後，幽默轉發新聞並寫下，「確定不選我嗎？大使工作接洽不嫌多」，更稱自己是「過民擋婚大使」準備把擋婚業務接好接滿。對此，蔡依林經紀人7日也向《ETtoday星光雲》透露，Jolin看到林志玲閃婚喜訊很驚訝，並說：「太為她開心了！」但坦言兩人沒什麼私交，看到新聞默默祝福；對於被稱「擋婚大使」，蔡依林是幽默看待，對於婚姻大事，她的態度一直認為，女人不該被數字束縛，就算一直被說是「黃金剩女」也不以為意，認為幾歲結婚不是重點，遇到對的人才最重要。

▲蔡依林始終認為女人不該被數字束縛。（圖／記者季相儒攝）