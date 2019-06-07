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《X戰警：黑鳳凰》全台首日1880萬！最終章預售成績飆高

記者林映妤／台北報導

《X戰警：黑鳳凰》是《X戰警》系列電影20周年最終章，不少影迷引頸期盼這位擁有漫威宇宙最強力量「鳳凰之力」的變種人琴葛雷，到底如何黑化與自己的心魔拉扯？電影6月6日在台上映，首日票房出爐，全台1880萬，雖然以超級英雄電影來說不算亮眼，但預售成績相當不錯。

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▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／《X戰警：黑鳳凰》劇照／翻攝自IMDb）

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▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／《X戰警：黑鳳凰》劇照） 

福斯提供票房數字，《X戰警：黑鳳凰》上映首日全台票房1880萬，比起前兩部《X戰警：未來昔日》上映首日全台票房1400萬，《X戰警：天啟》2100萬，表現相當平穩，不過值得注意的是，1880萬中就有1600萬是從5月30日到6月5日的預售票房，一舉突破所有《X戰警》系列電影、《死侍》預售成績，可見影迷對於最終章期待度仍超高！

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以「黑鳳凰」這位漫威宇宙最強大的變種人為故事核心，作為《X戰警》系列電影首部女性超級英雄獨立電影，蘇菲特納（Sophie Turner）下了苦功研究情緒壓力與精神疾病問題，精湛詮釋「琴葛雷」心理轉折的感人演出。

令觀眾意外的是沒想到除了「琴葛雷」黑化，其他X戰警也各有心魔而開始分裂。除此之外，導演特別安插許多致敬橋段，包含行進火車上的磅礡動作場面、鳳凰之力輕鬆粉碎敵手，最後一幕的角色互動更引起詹姆斯麥考維、麥可法斯賓達這對另類銀幕情侶的粉絲們轟動，直說能看到這幕就人生圓滿了！ 

或許是上映首日仍未開始放端午連假，《X戰警：黑鳳凰》算後勢看漲，看能否趁連假帶出票房高峰。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／《X戰警：黑鳳凰》劇照／翻攝自IMDb）

▲▼《X戰警：黑鳳凰》趁端午連假衝票房。（圖／《X戰警：黑鳳凰》劇照）

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／《X戰警：黑鳳凰》劇照／翻攝自IMDb）

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