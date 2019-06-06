逸祥脫口「封殺吳宗憲」首度同台　憲哥：享受最後一次表演！

記者林彥君／台北報導

逸祥上吳宗憲（憲哥）和Sandy主持的中天《小明星大跟班》討論演藝工作中遇過的各種不合理對待，先前鬧出「封殺憲哥」風波的藝人逸祥，再次踏進該節目攝影棚，馬上被來賓小鐘虧：「今天我跟包大哥很早就到，大家都在等逸祥一個人，等他化完妝。」

▲逸祥在事件後上吳宗憲的節目。（圖／中天提供）

逸祥趕緊澄清，會遲到是因為身體不適，並解釋：「前陣子因通告較少，以為憲哥或節目封殺我了！」憲哥笑回：「你怎麼會有這種錯覺呢？要封殺也封殺大咖一點的！」

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逸祥過去在《大學生了沒》以無厘頭的形象出道，他透露剛出道時曾經參與一個外景節目，錄影空檔竟被工作人員使喚去搬道具，但其他比較資深的藝人就可以到車上吹冷氣休息，讓他非常難受。小鐘聽了則吐槽，「有一個很大的問題，就是你長得真的很像工作人員。」

▲吳宗憲在節目上虧逸祥。（圖／中天提供）

小鐘也以自身經歷分享給後輩，「我去主持外景節目的時候，很常出國，我們也是都要幫節目企劃搬東西、幫攝影師抬行李，都是主動去幫忙的啊！」提點逸祥不要太愛抱怨，憲哥也接著再虧逸祥：「他主要是來說被我們節目封殺的這件事啦！好好Enjoy你最後一次的表演。」

