【X戰警20年】新舊變種人比較！「金鋼狼唯一休傑克曼」導演：年輕版原本是他

記者洪文／綜合報導

《X戰警》2000年開啟超級英雄片時代，續集《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》票房越來越好，2011年找來《金牌特務》導演馬修范恩執導《X戰警：第一戰》開啟「前傳三部曲」，出現新、舊兩代變種人，不同的演員因故事設定，而有不同的詮釋方式，不過金鋼狼始終由休傑克曼一人演出（童年客串不算在內），其實本來一度有年輕版的設定，只可惜提案遭到否決。

查爾斯／X教授

CHARLES XAVIER／PROFESSOR X

派翠克史都華（Patrick Stewart）

《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：金鋼狼》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》、《羅根》

詹姆斯麥艾維（James McAvoy）

《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

X教授擁有全宇宙最強大的頭腦，可以輕易摧毀任何人，不過他選擇利用他的力量造福人類。他在漫畫、電影當中是變種人學校的領導者，關係幾乎如同學生們的第2個父親。詹姆斯麥艾維的年輕版X教授開朗、迷人，對未來充滿希望，而派翠克史都華的老年版X教授成熟、穩重，也是位可以教導金鋼狼的嚴師，兩代X教授各有不同的風格，在不同年紀上詮釋算是恰如其分。

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艾瑞克／萬磁王

ERIK LEHNSHERR / MAGNETO

伊恩麥克連（Ian McKellen）

《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》

麥可法斯賓達（Michael Fassbender）

《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《X戰警：黑鳳凰》

萬磁王控制磁場和一切金屬的能力，他主張變種人應捍衛自身的權利，甚至主宰人類，漫畫中設定為反派。伊恩麥克連的老年版萬磁王因角色設定為反派，較為黑暗，而麥可法斯賓達的年輕版萬磁王內心較為矛盾，也有大篇幅黑暗的角色背景，包括父母被抓入集中營，或是妻女被警察殺死，以及與X教授彼此理念的拉扯，發揮空間相對較老年版多。

瑞雯／魔形女

RAVEN DARKHOLME / MYSTIQUE

麗貝卡羅梅恩（Rebecca Romijn）

《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）

《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《X戰警：黑鳳凰》

魔形女的外表可以變成任何模樣，真實的模樣則是藍色帶有鱗片的皮膚，骨子裡是個冷豔性感的蛇蠍美人。經典三部曲的故事、角色設定是萬磁王的得力助手，導致麗貝卡羅梅恩較符合漫畫中的蛇蠍美人形象，而新版的珍妮佛勞倫斯則有更多內心的掙扎面，尤其是自己是否隱藏自己真實的一面並融合在人群之中，為角色帶來更多的厚度。

琴葛雷

JEAN GREY

《即刻救援》芳姬詹森（Famke Janssen）

《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》

《冰與火之歌》蘇菲特納（Sophie Turner）

《X戰警：天啟》、《X戰警：黑鳳凰》

琴葛雷是第5級變種人，擁有巨大的能量。她是漫威宇宙最強變種人，一直是系列漫畫最有名的角色之一，尤其是她對於自己突變能力的恐懼。芳姬詹森為這個角色帶來兇悍感，可是經典三部曲花了太多篇幅在她與獨眼龍、金鋼狼的三角關係，原本粉絲關注她的內心性格反而不太重要，而蘇菲特納在《天啟》之後加入成為重要角色，《黑鳳凰》將有大篇幅的內心掙扎。

暴風女

Strom

荷莉貝瑞（Halle Berry）

《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》

亞利珊卓希普（Alexandra Shipp）

《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

漢克／野獸

HANK McCOY/ BEAST

《歡樂一家親》凱西葛雷莫（Kelsey Grammer）

《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》

《瘋狂麥斯：憤怒道》尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）

《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

史考特／獨眼龍

SCOTT SUMMERS / CYCLOPS

《曼哈頓奇緣》詹姆斯馬斯登（James Marsden）

《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》

《一級玩家》泰謝里丹（Tye Sheridan）

《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

羅根／金鋼狼

LOGAN / WOLVERINE

休傑克曼（Hugh Jackman）

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金鋼狼手上擁有亞德曼合金的刀爪，身體具有超強的癒合能力，甚至因此長生不老。除了《X戰警：金鋼狼》1845年童年版金鋼狼以外，其餘皆由休傑克曼演出，從1865年美國南北戰爭開始演起，經歷兩次世界大戰、越南戰爭，一路到《羅根》2029年才死亡，從34歲演到198歲都是他一個人演出，長達17年出現在10部《X戰警》系列電影，無人能夠取代。

其實年輕版金鋼狼本來屬意由湯姆哈迪演出，《X戰警：第一戰》《金牌特務》導演馬修范恩近日遺憾坦言，原本拍完《第一戰》之後，打算拍一部70年代的年輕金鋼狼作為續集，最終章才是《未來昔日》串連兩代角色，「當我完成《未來昔日》的劇本時，我看著劇本並想說，我真的很想要選角湯姆哈迪（Tom Hardy）來飾演年輕版的金鋼狼，最後再把大家全部集結起來一定會很有趣。」

導演馬修范恩透露，當時福斯看完《未來昔日》劇本太喜歡，要求馬上開拍。「我問他們下一部要拍什麼？因為再後面已經沒有故事發展了，然後他們就拍了《天啟》。好萊塢從來不瞭解什麼叫作步調，這些高層人士只想趁紅趕以時速100英里狂飆。」其實休傑克曼也屬意由湯姆哈迪接棒金鋼狼，據傳福斯影片為了拍攝金鋼狼系列第三部《羅根》才決定不讓導演馬修范恩更改演員，結果最後湯姆跑去演出索尼宇宙反派英雄猛毒。