ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【X戰警20年】新舊變種人比較！「金鋼狼唯一休傑克曼」導演：年輕版原本是他

記者洪文／綜合報導

《X戰警》2000年開啟超級英雄片時代，續集《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》票房越來越好，2011年找來《金牌特務》導演馬修范恩執導《X戰警：第一戰》開啟「前傳三部曲」，出現新、舊兩代變種人，不同的演員因故事設定，而有不同的詮釋方式，不過金鋼狼始終由休傑克曼一人演出（童年客串不算在內），其實本來一度有年輕版的設定，只可惜提案遭到否決。

查爾斯／X教授
CHARLES XAVIER／PROFESSOR X
派翠克史都華（Patrick Stewart）
《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：金鋼狼》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》、《羅根》
詹姆斯麥艾維（James McAvoy）
 《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

X教授擁有全宇宙最強大的頭腦，可以輕易摧毀任何人，不過他選擇利用他的力量造福人類。他在漫畫、電影當中是變種人學校的領導者，關係幾乎如同學生們的第2個父親。詹姆斯麥艾維的年輕版X教授開朗、迷人，對未來充滿希望，而派翠克史都華的老年版X教授成熟、穩重，也是位可以教導金鋼狼的嚴師，兩代X教授各有不同的風格，在不同年紀上詮釋算是恰如其分。

請繼續往下閱讀...

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路）

艾瑞克／萬磁王
 ERIK LEHNSHERR / MAGNETO
伊恩麥克連（Ian McKellen）
 《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》
麥可法斯賓達（Michael Fassbender）
 《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《X戰警：黑鳳凰》

萬磁王控制磁場和一切金屬的能力，他主張變種人應捍衛自身的權利，甚至主宰人類，漫畫中設定為反派。伊恩麥克連的老年版萬磁王因角色設定為反派，較為黑暗，而麥可法斯賓達的年輕版萬磁王內心較為矛盾，也有大篇幅黑暗的角色背景，包括父母被抓入集中營，或是妻女被警察殺死，以及與X教授彼此理念的拉扯，發揮空間相對較老年版多。

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路） 

瑞雯／魔形女
RAVEN DARKHOLME / MYSTIQUE
麗貝卡羅梅恩（Rebecca Romijn）
 《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》
珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）
 《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《X戰警：黑鳳凰》

魔形女的外表可以變成任何模樣，真實的模樣則是藍色帶有鱗片的皮膚，骨子裡是個冷豔性感的蛇蠍美人。經典三部曲的故事、角色設定是萬磁王的得力助手，導致麗貝卡羅梅恩較符合漫畫中的蛇蠍美人形象，而新版的珍妮佛勞倫斯則有更多內心的掙扎面，尤其是自己是否隱藏自己真實的一面並融合在人群之中，為角色帶來更多的厚度。

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路）

琴葛雷
 JEAN GREY
《即刻救援》芳姬詹森（Famke Janssen）
 《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》
《冰與火之歌》蘇菲特納（Sophie Turner）
 《X戰警：天啟》、《X戰警：黑鳳凰》

琴葛雷是第5級變種人，擁有巨大的能量。她是漫威宇宙最強變種人，一直是系列漫畫最有名的角色之一，尤其是她對於自己突變能力的恐懼。芳姬詹森為這個角色帶來兇悍感，可是經典三部曲花了太多篇幅在她與獨眼龍、金鋼狼的三角關係，原本粉絲關注她的內心性格反而不太重要，而蘇菲特納在《天啟》之後加入成為重要角色，《黑鳳凰》將有大篇幅的內心掙扎。

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路）

暴風女
Strom
荷莉貝瑞（Halle Berry）
《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》
亞利珊卓希普（Alexandra Shipp）
《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路）

漢克／野獸
 HANK McCOY/ BEAST
《歡樂一家親》凱西葛雷莫（Kelsey Grammer）
 《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》
《瘋狂麥斯：憤怒道》尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）
 《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路）

史考特／獨眼龍
 SCOTT SUMMERS / CYCLOPS
《曼哈頓奇緣》詹姆斯馬斯登（James Marsden）
 《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》
《一級玩家》泰謝里丹（Tye Sheridan）
 《X戰警：天啟》、《死侍2》、《X戰警：黑鳳凰》

▲▼《X戰警》20年。（圖／翻攝自網路）

羅根／金鋼狼
 LOGAN / WOLVERINE
休傑克曼（Hugh Jackman）
 《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》、《X戰警：金鋼狼》、《X戰警：第一戰》、《金鋼狼：武士之戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》、《死侍2》、《羅根》

金鋼狼手上擁有亞德曼合金的刀爪，身體具有超強的癒合能力，甚至因此長生不老。除了《X戰警：金鋼狼》1845年童年版金鋼狼以外，其餘皆由休傑克曼演出，從1865年美國南北戰爭開始演起，經歷兩次世界大戰、越南戰爭，一路到《羅根》2029年才死亡，從34歲演到198歲都是他一個人演出，長達17年出現在10部《X戰警》系列電影，無人能夠取代。

金鋼狼。（圖／《金鋼狼》劇照）

其實年輕版金鋼狼本來屬意由湯姆哈迪演出，《X戰警：第一戰》《金牌特務》導演馬修范恩近日遺憾坦言，原本拍完《第一戰》之後，打算拍一部70年代的年輕金鋼狼作為續集，最終章才是《未來昔日》串連兩代角色，「當我完成《未來昔日》的劇本時，我看著劇本並想說，我真的很想要選角湯姆哈迪（Tom Hardy）來飾演年輕版的金鋼狼，最後再把大家全部集結起來一定會很有趣。」

湯姆哈迪主演《猛毒》獨立電影。（圖／達志影像／翻攝自網路）

導演馬修范恩透露，當時福斯看完《未來昔日》劇本太喜歡，要求馬上開拍。「我問他們下一部要拍什麼？因為再後面已經沒有故事發展了，然後他們就拍了《天啟》。好萊塢從來不瞭解什麼叫作步調，這些高層人士只想趁紅趕以時速100英里狂飆。」其實休傑克曼也屬意由湯姆哈迪接棒金鋼狼，據傳福斯影片為了拍攝金鋼狼系列第三部《羅根》才決定不讓導演馬修范恩更改演員，結果最後湯姆跑去演出索尼宇宙反派英雄猛毒。

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G

阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

X戰警, X戰警：黑鳳凰警, X戰警：黑鳳凰戰警, X戰警：黑鳳凰, X戰警20年

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林舒語「還沒斷奶」帶兒出國　一吐背後原因網讚：好媳婦
  2. 甲板上女子尖叫被丟入海！郵輪挾持、性侵驚悚出航
  3. 《大學生了沒》名牌藏「秘密群組潛規則」　何美曝神級男班底內幕
  4. 【X戰警20年】新舊變種人比較！「金鋼狼唯一休傑克曼」導演：年輕版原本是他
  5. 徐正溪《鳳弈》撩暈何泓姍　霸氣柱咚：做我的女人吧
  6. 導演發飆「把衣服脫掉」女星轉身落淚脫了　小鐘目睹超尷尬：好像逼良
  7. 瘋電影／寵物當家2　強大的心是最大的武器
  8. 《大時代》小三黃瑄太囂張　阿西化身道士「收了狐狸精」
  9. 金曲30／李榮浩隔5年「搶男歌手！」　對戰4人超強勁敵
  10. 陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366