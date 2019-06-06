MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

記者李湘文／綜合報導

平面模特兒MEI MEI在5月21日生下兒子，目前還在坐月子調養身體，忍受著各種不方便，卻也沉浸在初為人母的喜悅中。她半個月來鮮少更新動態，5日才終於PO出產後第一張正面照，身材恢復超快速，讓許多女性粉絲都驚呼「太強」！

▲▼MEI MEI在半個月前生下兒子。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

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MEI MEI在社群平台上傳正面照，掀起衣服露出產後15天的肚子，雖然懷孕前的緊實腹肌線條沒了，但肚子的肉已經明顯縮回，重新出現腰部曲線。她透露，產後一直認真穿束腹：「肚子恢復的速度比想像中的好，每天除了擦澡外都裹著束腰果然還是有差。」但她也自嘲「還是軟得跟布丁一樣」，想回復以前的理想狀態，依然有段路要走。

▲▼MEI MEI產後15天恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

不過，MEI MEI的恢復狀態已經令網友驚奇，許多粉絲大呼「肚子太不合理了」、「太強」、「完全不像剛生完」、「根本是少女肚」。事實上，她採取傳統方式坐月子，生完至今仍堅持不洗頭，但拍起照來還是美美的，加上四肢纖細依舊，著實讓許多當媽媽的網友羨慕。

▲MEI MEI懷孕前有著緊實好身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）