ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強

記者李湘文／綜合報導

平面模特兒MEI MEI在5月21日生下兒子，目前還在坐月子調養身體，忍受著各種不方便，卻也沉浸在初為人母的喜悅中。她半個月來鮮少更新動態，5日才終於PO出產後第一張正面照，身材恢復超快速，讓許多女性粉絲都驚呼「太強」！

▲MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

▲▼MEI MEI在半個月前生下兒子。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

▲MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

請繼續往下閱讀...

MEI MEI在社群平台上傳正面照，掀起衣服露出產後15天的肚子，雖然懷孕前的緊實腹肌線條沒了，但肚子的肉已經明顯縮回，重新出現腰部曲線。她透露，產後一直認真穿束腹：「肚子恢復的速度比想像中的好，每天除了擦澡外都裹著束腰果然還是有差。」但她也自嘲「還是軟得跟布丁一樣」，想回復以前的理想狀態，依然有段路要走。

▲MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

▲▼MEI MEI產後15天恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

▲MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

不過，MEI MEI的恢復狀態已經令網友驚奇，許多粉絲大呼「肚子太不合理了」、「太強」、「完全不像剛生完」、「根本是少女肚」。事實上，她採取傳統方式坐月子，生完至今仍堅持不洗頭，但拍起照來還是美美的，加上四肢纖細依舊，著實讓許多當媽媽的網友羨慕。

▲MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

▲MEI MEI懷孕前有著緊實好身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

夏于喬秘婚《百日告別》林書宇　曬日本絕美婚紗照～閃炸！！

推薦閱讀

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

賀一航病逝　許效舜靈異體質感應：他在那邊開餐廳秀

賀一航病逝　許效舜靈異體質感應：他在那邊開餐廳秀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光

山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

具荷拉輕生救回出院後「消失在韓國」　原因曝光：和經紀公司有關！

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

MEI MEI

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 認愛梁云菲1個月　金剛鬆口「辦海上婚禮」洩感情進度
  2. MEI MEI產後15天「肚肉迅速收回」恢復身材！　只靠1招…網驚嘆：太強
  3. Martin Garrix宣布「取消巡演4周」　醫生判定「韌帶斷裂」須開刀
  4. 山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他
  5. 正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶
  6. 見女友詭異電話、訊息變多　男歌手事後慘淪「小王」
  7. 阿娥爆林吟蔚小學四年級「內衣像碗公」...長大升級飆到G
  8. 男星切割「相愛6年妻子」認愛　隔8月爆情變…又搭上巨乳正妹！
  9. 王心凌合照「大眼瓜子臉」親媽！　高顏值複製貼上…網驚：以為是姊妹
  10. 《哥吉拉II怪獸之王》海報大BUG！網友8大神解析笑瘋：站觔斗雲、穿恨天高！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366