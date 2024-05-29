啦啦隊女神一粒甜獻「第一次」！　助陣小男孩樂團宣洩社畜心聲

▲ 小男孩樂團邀請一粒助陣演出MV。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團5月29日推出新歌《到底行不行》，由團員吉他手漢斯與主唱米非共同創作，靈感來自身邊朋友苦於「上班打卡制、下班責任制、加班無薪制」的職場生活，MV邀請到台鋼啦啦隊「軟萌女神」一粒（趙宜莉）擔綱主演，一粒首次演戲經驗就獻給小男孩樂團，拍攝MV當天，還教團員跳網路爆紅的職棒球員「葉保弟應援舞」，雙方初次見面一拍即合，互動熱絡默契絕佳。

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▲▼ 小男孩樂團邀請一粒助陣演出MV。（圖／滾石唱片提供）





小男孩樂團多位團員都在職場打滾過，吉他手漢斯透露自己也當過「社畜」，曾經加班到凌晨4點，回家洗完澡，早上10點再去客戶公司提案，而做過最「反社畜」的事情就是離開職場，自己創業。現斜槓擔任廣告集團CEO的團長昌哥也分享，畢業後第一份工作就在廣告代理商經歷過社畜生活，但回想這段過程，十分慶幸有時常幫自己打氣、不斷給自己肯定。



昌哥透露雖然知道一粒沒有戲劇經驗，但直覺她應該可以把社會新鮮人的角色演得很好，在友人牽線下，促成難得的合作機會，一粒表示演戲最大的挑戰是要揣摩不同情緒，然後表現出來，和啦啦隊比較外放式的熱情活力應援表演不一樣，一粒也透露，自己在加入啦啦隊前有做過一段時間的正常上班族，非常懂社畜的感受，這次拍攝MV也感謝黃守全導演耐心的引導，讓她發揮想像力，把上班族情緒越來越少、最後變得像機器人般沒有感情的心境，完美演繹出來，初試啼聲演技也獲得大家好評。

