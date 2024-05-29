ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

啦啦隊女神一粒甜獻「第一次」！　助陣小男孩樂團宣洩社畜心聲

▲▼ 小男孩樂團推出新歌《到底行不行》。（圖／滾石唱片提供）▲▼ 小男孩樂團推出新歌《到底行不行》。（圖／滾石唱片提供）

▲ 小男孩樂團邀請一粒助陣演出MV。（圖／滾石唱片提供）

記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團5月29日推出新歌《到底行不行》，由團員吉他手漢斯與主唱米非共同創作，靈感來自身邊朋友苦於「上班打卡制、下班責任制、加班無薪制」的職場生活，MV邀請到台鋼啦啦隊「軟萌女神」一粒（趙宜莉）擔綱主演，一粒首次演戲經驗就獻給小男孩樂團，拍攝MV當天，還教團員跳網路爆紅的職棒球員「葉保弟應援舞」，雙方初次見面一拍即合，互動熱絡默契絕佳。

▲▼ 小男孩樂團邀請一粒助陣演出MV。（圖／滾石唱片提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 小男孩樂團邀請一粒助陣演出MV。（圖／滾石唱片提供）

▲▼ 小男孩樂團推出新歌《到底行不行》。（圖／滾石唱片提供）
 
小男孩樂團多位團員都在職場打滾過，吉他手漢斯透露自己也當過「社畜」，曾經加班到凌晨4點，回家洗完澡，早上10點再去客戶公司提案，而做過最「反社畜」的事情就是離開職場，自己創業。現斜槓擔任廣告集團CEO的團長昌哥也分享，畢業後第一份工作就在廣告代理商經歷過社畜生活，但回想這段過程，十分慶幸有時常幫自己打氣、不斷給自己肯定。
 
昌哥透露雖然知道一粒沒有戲劇經驗，但直覺她應該可以把社會新鮮人的角色演得很好，在友人牽線下，促成難得的合作機會，一粒表示演戲最大的挑戰是要揣摩不同情緒，然後表現出來，和啦啦隊比較外放式的熱情活力應援表演不一樣，一粒也透露，自己在加入啦啦隊前有做過一段時間的正常上班族，非常懂社畜的感受，這次拍攝MV也感謝黃守全導演耐心的引導，讓她發揮想像力，把上班族情緒越來越少、最後變得像機器人般沒有感情的心境，完美演繹出來，初試啼聲演技也獲得大家好評。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小男孩樂團

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料
  2. 朱軒洋消失2個月「突更新工作動態」　網酸試水溫⋯粉力挺：期待新作
  3. 台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆
  4. 徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆
  5. 林俊逸久違模仿費玉清　瘦3kg自豪「屁股翹的都會紅」
  6. 韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」
  7. 《九龍城寨》反派王九「伍允龍」宣布來台！　曝曾失控扯下劉俊謙假髮
  8. 曹佑寧《刺心切骨》比賽失控入獄！　連累弟弟被排擠「母親隱瞞真相談戀愛」
  9. 主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同
  10. 邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366