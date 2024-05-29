謝忻驚見「全家出車禍」留言！　憂爸媽安危喊告：已諮詢律師

記者黃皓瑋／綜合報導

女星謝忻經常透過社群平台與網友互動、分享日常，她今（29日）在Threads曬出留言截圖，發問「這樣算被恐嚇嗎？」原來近期有網友在她的貼文下方留言，出現「全家出車禍」、「被聯結車撞」等內容，她懷疑對方在恐嚇自己，因此發文尋求從事法律工作的網友協助，喊話想提出告訴。

▲▼謝忻懷疑被網友恐嚇。（上圖／翻攝自Instagram／xiexin1127。下圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

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謝忻稍早在Threads上PO出網友留言，只見文中提到「你全家出車禍，被聯結車撞得支離破碎，還不去殯儀館哭爸哭母。」她坦言看到留言後，認為對方可能是在恐嚇她，讓她很擔心父母的安危，直呼「好想哭」。她也發文詢問是否有從事法律工作的網友：「想要詢問一下吉（告）恐嚇我的網友」。

▲謝忻坦言很擔心爸媽的安危。（圖／翻攝自臉書／謝忻）

貼文一出，許多網友紛紛湧入留言區關心、鼓勵，不少人向謝忻介紹認識的律師，也有律師出面表示願意提供協助，而她也回應「已經諮詢」，並表示「我好害怕，但會挺住」。不過被謝忻點名的網友，隨後也在Threads發文回應，表示該留言並不是對謝忻說的。

▼謝忻Threads貼文（翻攝自Threads／xiexin1127）

