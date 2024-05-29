Joeman認了「有整型」！公開進化過程　阿滴：只有聲音是一樣的

記者高語璠／綜合報導

網紅Joeman近年來瘦身有成，每逢PO出對比照都會在社群引起討論。最新一集裡，他大方坦承自己有整型，隨後列出進行微整的部位，讓好友阿滴笑說：「只有聲音是一樣的。」

▲Joeman近來瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman最新一集以200萬Q&A作為拍攝主題，蒐集許多網友的問題，其中被問到「是否有微整」，對此，他承認有整型，施作項目包括牙齒矯正、音波、電波、消脂針、肉毒，所以微整是一定有做，但如果對整形的定義是隆鼻、正顎等，自己現在還沒有做，「不敢說一定不會做，但最近真的沒有想做」。

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▲Joeman大方坦承自己有微整形。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

影片上架後湧入許多網友朝聖，連好友阿滴也來湊一腳，寫下「只有聲音是一樣的」，其他人則表示「胖哥進化史」、「減肥真的是最好的整形」、「我喜歡這集的Joeman，很真實，看到七年變化愈來愈好真的很驚人」、「許久沒看影片，真的變帥，繼續加油囉」。

▲阿滴現身留言區回應Joeman。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

事實上，Joeman除了靠著微整形，也利用飲食控制來減重，過去他曾說：「基本上就是少吃多動。」並強調前者較為重要，以自身為例子，他分享每天都會斷食16個小時左右，另外運動的部分，則會依照當天的身體狀況去做評估。