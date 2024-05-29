ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Joeman認了「有整型」！公開進化過程　阿滴：只有聲音是一樣的

記者高語璠／綜合報導

網紅Joeman近年來瘦身有成，每逢PO出對比照都會在社群引起討論。最新一集裡，他大方坦承自己有整型，隨後列出進行微整的部位，讓好友阿滴笑說：「只有聲音是一樣的。」

▲Joeman近來瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman近來瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman最新一集以200萬Q&A作為拍攝主題，蒐集許多網友的問題，其中被問到「是否有微整」，對此，他承認有整型，施作項目包括牙齒矯正、音波、電波、消脂針、肉毒，所以微整是一定有做，但如果對整形的定義是隆鼻、正顎等，自己現在還沒有做，「不敢說一定不會做，但最近真的沒有想做」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Joeman大方坦承自己有微整形。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman大方坦承自己有微整形。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman大方坦承自己有微整形。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman大方坦承自己有微整形。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

影片上架後湧入許多網友朝聖，連好友阿滴也來湊一腳，寫下「只有聲音是一樣的」，其他人則表示「胖哥進化史」、「減肥真的是最好的整形」、「我喜歡這集的Joeman，很真實，看到七年變化愈來愈好真的很驚人」、「許久沒看影片，真的變帥，繼續加油囉」。

▲▼Joeman大方坦承自己有微整形。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲阿滴現身留言區回應Joeman。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

事實上，Joeman除了靠著微整形，也利用飲食控制來減重，過去他曾說：「基本上就是少吃多動。」並強調前者較為重要，以自身為例子，他分享每天都會斷食16個小時左右，另外運動的部分，則會依照當天的身體狀況去做評估。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Joeman

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料
  2. 朱軒洋消失2個月「突更新工作動態」　網酸試水溫⋯粉力挺：期待新作
  3. 台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆
  4. 徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆
  5. 林俊逸久違模仿費玉清　瘦3kg自豪「屁股翹的都會紅」
  6. 韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」
  7. 《九龍城寨》反派王九「伍允龍」宣布來台！　曝曾失控扯下劉俊謙假髮
  8. 曹佑寧《刺心切骨》比賽失控入獄！　連累弟弟被排擠「母親隱瞞真相談戀愛」
  9. 主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同
  10. 邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366