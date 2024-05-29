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不是鼻咽癌…作詞人何厚華死因曝光！　熊美玲不捨淚崩

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人熊美玲今年憑著專輯《一路平安》，在今年金曲獎一舉入圍最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎、年度專輯、最佳台語女歌手獎，這張專輯除了過世的丈夫林秋離參與其中，也是已逝的音樂人好友何厚華催生而成，她今提到此事，忍不住落淚：「這張專輯有兩個老師的愛，那時我做完最後一個通告， 他（指何厚華）離開了。」

▲▼熊美玲入圍金曲獎聯訪。（圖／翻攝臉書／何厚華）

▲熊美玲和何厚華擁有深厚情誼。（圖／翻攝臉書／何厚華）

她表示，這次會入圍金曲獎，最開心的應該是專輯製作總監何厚華，「老師後來是會很在意這個，《一路平安》有沒有如期做完，按照時間內報名金曲獎，所以應該最開心的會是厚華老師。」當時一提到要做專輯，何厚華興奮地立刻召集團隊開工，還會每天盯MV點閱，當時完全沒感受到何厚華身體不適，

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她也第一時間也在心中告訴林秋離，隨後全家再到祂的福座向林秋離稟告，「我其實是覺得好欣慰，我不能說我好開心，我說不出來，不是只有高興跟開心的感覺，是我經歷很重大的失去，我又獲得一個，所以這個失去跟獲得都很巨大。」

▲▼熊美玲入圍金曲獎聯訪。（圖／創客音樂工作室提供）

▲熊美玲今年金曲獎入圍4項。（圖／創客音樂工作室提供）

不過何厚華今年猝逝前，出現吞嚥不適等狀況，更屢次就醫治療，卻都未對外提及原因，3月離世讓眾人措手不及，今天專輯企劃鄭中庸受訪表示，何厚華並非因鼻咽癌病逝，他雖罹癌後進行化療，造成吞嚥困難、無法產生口水、胃食道逆流等症狀，但一直有持續就醫追蹤，未料肝臟、腎臟出現癌細胞，今年過年期間病情急轉直下，醫師發現腎臟狀況危急，何厚華還來不及穿刺就陷入肝昏迷，發現不到半個月就離世，令友人都相當不捨。

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