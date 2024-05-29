ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

徐莉玲（右二）的兒子Eric（左二）迎娶GPLUS手機千金譚以欣（左一），婚禮上徐莉玲與老公，也就是台玻集團的林伯實（右一），站在家長位置見證小倆口的喜事。（翻攝自徐莉玲臉書）

圖文／鏡週刊

GPLUS手機千金譚以欣是女星也經營部落格、購物網站，以「正妹老闆」身分上過《小姐不熙娣》。去年就訂婚、今年1月已登記成為人妻的她，5月26日在台北萬豪酒店舉辦婚禮，本刊直擊兩人的幸福身影之外，據說50歲左右的老公Eric背景也顯赫，周遭的人都覺得他們很登對，因他是昔日「中興百貨」的總經理、「學學文創」副董事長徐莉玲的兒子，名字叫徐子翔，沒跟徐莉玲的夫家台玻集團林家一起姓。

5月26日下午4點多，本刊直擊譚以欣、Eric在萬豪酒店8樓空中花園先舉行基督教儀式，接著晚上宴客；從夫妻及友人的社群上可以看到有些分享的畫面。8點40分左右，陸續有人盛裝現身，包括台玻現任總裁林伯實、小兒子林佳翰與女伴現身，他們多半手提著紅色的紙袋，看來應該是參加婚禮的小禮物。

5/26 21：15，這場豪門聯姻，Eric同母異父的「弟弟」林佳翰（中），以及媽媽的老公，也是「爸爸」的林伯實（左）都出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5/26 21：15，這場豪門聯姻，Eric同母異父的「弟弟」林佳翰（中），以及媽媽的老公，也是「爸爸」的林伯實（左）都出席。

21：55，席惟倫（左）是少數出席譚以欣、Eric婚禮的藝人。

▲21：55，席惟倫（左）是少數出席譚以欣、Eric婚禮的藝人。

從穿著打扮來看，兩邊的貴客不少，而且還有很多老外。據悉，譚以欣的老公Eric是昔日「中興百貨」的總經理、「學學文創」徐莉玲的兒子，中文名字叫徐子翔；Eric顯示的工作連結也是國際集團來著，VS Creative標記是間顧問公司，貼文多半跟時尚與藝術有關，也難怪能跟譚以欣一拍即合。

22：42，Eric（箭頭處）壓軸離開辦婚禮的萬豪酒店，他整晚看來都很忙；新婚愛妻（右）跟在後面不遠處。

▲22：42，Eric（箭頭處）壓軸離開辦婚禮的萬豪酒店，他整晚看來都很忙；新婚愛妻（右）跟在後面不遠處。

22：43，拿著東西準備上車的Eric（左），急著要趕下一攤，老婆譚以欣（右）快步緊隨。

▲22：43，拿著東西準備上車的Eric（左），急著要趕下一攤，老婆譚以欣（右）快步緊隨。

22：44，根據Eric的發文，他年紀應在50歲上下，但因為有運動，還算保養得宜。

▲22：44，根據Eric的發文，他年紀應在50歲上下，但因為有運動，還算保養得宜。

22：56，外界以為的「台玻公子」Eric（右），與媽媽徐莉玲同姓，身世也算複雜到都市傳說等級。

▲22：56，外界以為的「台玻公子」Eric（右），與媽媽徐莉玲同姓，身世也算複雜到都市傳說等級。

不久前譚以欣則曾分享在台豐高爾夫俱樂部拍的婚紗照，她心得滿滿地說道：「原本以為登記了，婚禮應該沒什麼感覺，沒想到現在開始緊張了」「人家說拍婚紗很累，但當下很歡樂，很幸福，完全忘記了時間，也很幸運拍攝當天大晴天，拍攝前一天跟後一天都是下雨，真的很感謝上帝。」看來雙方都篤信上帝。


更多鏡週刊報導
【最美老闆豪門婚1】半百兒婚宴後偕妻深夜續攤　徐莉玲發文催生：做個好父親
【最美老闆豪門婚2】徐莉玲兒求婚狂跑廁所不浪漫　交往半年娶譚以欣「堪稱神蹟」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

陳曉「頂光頭+素顏」現身紅毯！　高顏值掀網大讚：真正的帥哥

陳曉「頂光頭+素顏」現身紅毯！　高顏值掀網大讚：真正的帥哥

鳳梨連日開砲馮語婷宣佈休戰　「PO文藏亮點」網刷一排：恭喜！

鳳梨連日開砲馮語婷宣佈休戰　「PO文藏亮點」網刷一排：恭喜！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 譚以欣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女星陳艾琳現身挺青鳥行動！　PO傅崐萁畫面：不能接受這樣的政治人物
  2. 余祥銓結婚1年　柔柔揭「與李亞萍相處模式」：不會管我睡到幾點
  3. 日資深女諧星酒井末子胰臟癌逝世！　死訊1巧合網震撼
  4. 小孟老師／5月29日星座運勢　巨蟹渴望暫時單身
  5. 六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑
  6. 最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅
  7. 離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照
  8. 密集恐懼症不要看！《鬼咧號》鐵路工深夜撞邪　全身「開滿洞」狂噴石頭
  9. 六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的
  10. 新垣結衣護夫！上星野源廣播發聲「看他被攻擊我很難過」粉碎婚變

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366