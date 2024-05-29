最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

圖文／鏡週刊

GPLUS手機千金譚以欣是女星也經營部落格、購物網站，以「正妹老闆」身分上過《小姐不熙娣》。去年就訂婚、今年1月已登記成為人妻的她，5月26日在台北萬豪酒店舉辦婚禮，本刊直擊兩人的幸福身影之外，據說50歲左右的老公Eric背景也顯赫，周遭的人都覺得他們很登對，因他是昔日「中興百貨」的總經理、「學學文創」副董事長徐莉玲的兒子，名字叫徐子翔，沒跟徐莉玲的夫家台玻集團林家一起姓。

5月26日下午4點多，本刊直擊譚以欣、Eric在萬豪酒店8樓空中花園先舉行基督教儀式，接著晚上宴客；從夫妻及友人的社群上可以看到有些分享的畫面。8點40分左右，陸續有人盛裝現身，包括台玻現任總裁林伯實、小兒子林佳翰與女伴現身，他們多半手提著紅色的紙袋，看來應該是參加婚禮的小禮物。

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▲5/26 21：15，這場豪門聯姻，Eric同母異父的「弟弟」林佳翰（中），以及媽媽的老公，也是「爸爸」的林伯實（左）都出席。

▲21：55，席惟倫（左）是少數出席譚以欣、Eric婚禮的藝人。

從穿著打扮來看，兩邊的貴客不少，而且還有很多老外。據悉，譚以欣的老公Eric是昔日「中興百貨」的總經理、「學學文創」徐莉玲的兒子，中文名字叫徐子翔；Eric顯示的工作連結也是國際集團來著，VS Creative標記是間顧問公司，貼文多半跟時尚與藝術有關，也難怪能跟譚以欣一拍即合。

▲22：42，Eric（箭頭處）壓軸離開辦婚禮的萬豪酒店，他整晚看來都很忙；新婚愛妻（右）跟在後面不遠處。

▲22：43，拿著東西準備上車的Eric（左），急著要趕下一攤，老婆譚以欣（右）快步緊隨。

▲22：44，根據Eric的發文，他年紀應在50歲上下，但因為有運動，還算保養得宜。

▲22：56，外界以為的「台玻公子」Eric（右），與媽媽徐莉玲同姓，身世也算複雜到都市傳說等級。

不久前譚以欣則曾分享在台豐高爾夫俱樂部拍的婚紗照，她心得滿滿地說道：「原本以為登記了，婚禮應該沒什麼感覺，沒想到現在開始緊張了」「人家說拍婚紗很累，但當下很歡樂，很幸福，完全忘記了時間，也很幸運拍攝當天大晴天，拍攝前一天跟後一天都是下雨，真的很感謝上帝。」看來雙方都篤信上帝。



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