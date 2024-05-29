康康新節目挖角冰冰班底 杜忻恬：我沒有猶豫

記者葉文正／台北報導

中視全新綜藝《綜藝一級棒》今天首錄，包括康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢與杜忻恬、李子森主持群都亮相，其中包括陳隨意、陳孟賢與杜忻恬、李子森幾乎都是《冰冰秀》常駐班底，對此杜忻恬雖長期受到白冰冰照顧，仍表示：「我沒有猶豫。」

▲中視《綜藝一級棒》康康。（圖／記者謝盛帆攝）

康康則緩頰表示，「剛出道冰冰姐帶過我，包括她拍《天知道》，我也站台去演，也謝謝冰冰姐跳槽成功，我才有機會回到中視主持，這是良性競爭，我以前就常常跟前輩師父打對台，也跟菲哥、憲哥打對台，都是做好節目讓大家┘看，因為之前必須保密不能說，所以就天機不可洩漏，沒有先告知冰冰姐。」

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▲中視《綜藝一級棒》首錄記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

康康也說，「有一天去警廣演唱會，可能樂隊都會傳，孔鏘竟問我忻節目怎麼樣，我很驚訝他已經知道，也希望他們(冰冰姐)收視率跟我們旗鼓相當，吃雙聖(勝)冰淇淋，這不是我挖角。」而之前白冰冰與楊繡惠傳出不和，康康說看製作單位會不會安排繡惠姊，畢竟我提出的意見都是失敗的，不能再用以前的思維，現在我不太需要唱，已經變成司儀了。」

▲白冰冰(右)班底被挖 。（圖／民視提供）

杜忻恬對於跳槽表示：「我沒有猶豫，也沒有跟冰冰姐說，沒跟她連絡，我認為可以學習很難得，只是在男人堆裡，也要變成公的。」

李子森則說，過去以唱歌表演為主，而畢竟很熟悉中視的環境，跟樂隊老師的配合，在中視最紮實最豐富，而且榮昇主持，沒有考慮酬勞，就是過來了。

陳孟賢則坦承，「我猶豫很久，因為之前都在姐的節目比較多，不好意思，冰姐平常也蠻照顧我的，這是不同領域的學習，我有跟冰姐報備，往後就沒辦法去上她節目，冰姐表示祝福，因為領域不同，但她有叫我考慮一下，只是想到，可以到康哥與豪哥身邊學習主持，是首要目標。哪裡錢多就去哪裡。」