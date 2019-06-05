基努李維爆加入漫威宇宙！　裘莉《永恆族》大咖卡司+1　

記者傅家妤／綜合報導

華裔導演趙婷執導，漫威宇宙第四階段電影《永恆族》，繼之前爆出由巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演後，沒想到近日再度爆出有大咖加入，這個人就是「殺神」基努李維（Keanu Reeves），據悉目前雙方正商討中，希望他可以出演片中要角，不過此事至今尚未獲得證實。

▲安潔莉娜裘莉可能演出漫威《永恆族》瑟西。（圖／翻攝自網路、達志影像／美聯社）

在漫威11年宇宙即將走入一個里程碑之際，「英雄集結」這個名詞也將在漫威暫時告一個段落，在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，即將上映的《蜘蛛人：離家日》將會是漫威宇宙第三階段的最後一部電影，接下來漫威將走獨立電影為主，除了《黑寡婦》、《奇異博士2》、《星際異攻隊3》之外，《永恆族》也將是第四階段的重頭大戲之一。

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▲據傳漫威於基努李維接洽、希望他加入《永恆族》。（圖／《捍衛任務3》劇照、網路）

根據外媒《MCU Cosmic》報導，《永恆族》有意招來基努李維加入，目前也正全力與他接洽中，據悉漫威一直以來都極力想招攬基努李維加入，當年他就在「奇異博士」的候選人名單之中，但最後卻沒有被選上，不過在《驚奇隊長》選角之際，漫威曾邀請基努李維出演「勇羅格」一角，不過當時他正在拍攝《捍衛任務3》，時間無法配合，所以只好婉拒。

▲《永恆族》導演趙婷。（圖／《重生騎士》劇照）

如今再度傳出《永恆族》將邀他加入，雖然消息尚未獲得證實，但影迷已經非常期待，紛紛在網路上喊話，希望這件事可以成真。《永恆族》8月將展開籌備工作，不過官方至今都尚未公布細節，選角也無法百分之百確定，目前傳出將加入該片的人選包括安潔莉娜裘莉、巴基斯坦裔美國男星庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）、英國男星理查麥登（Richard Madden）。