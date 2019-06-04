坂本龍一來台「粉絲暴動擊掌」　蔡明亮：我找了他20年

記者洪文／綜合報導

導演蔡明亮、演員李康生以及電影配樂國際大師坂本龍一近日共同出席映後座談，蔡明亮導演笑說今天的組合簡直是自己圓夢， 「這是我的電影生涯作品中第一部有電影配樂的作品，原來我找坂本龍一找了20幾年，有他就足夠了！」並且送上親自繪畫的坂本肖像的畫作。李康生昨天重慶劇組才剛殺青，且心愛的藏獒過世哭腫眼睛，今天依舊特地風塵僕僕趕到現場。

▲蔡明亮、坂本龍一、李康生。（圖／明室影像提供，以下同）



導演蔡明亮、坂本龍一結緣是在5年前，蔡明亮帶著電影作品「郊遊」前往參加威尼斯影展，坂本龍一是該屆評審團；他透露該屆評審對於該片愛恨兩極，最後評審團主席Bernardo Bertolucci則是說，蔡明亮電影已經是跨足電影與藝術領域，他本身已經是這兩者的橋樑了。

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坂本龍一也分享《你的臉》的配樂過程，他會先認真的看片中每一個人物的臉，然後再為其決定搭配的樂器或者編曲，他說，「蔡明亮導演是我在從事音樂工作35年中，第3位希望我可以盡情自由創作的。」且他認為蔡導的電影本身已經蘊含節奏，做配樂最難的是不要與之拉扯或是干擾。





有觀眾提問看完電影成品以後的感覺，坂本說，首先是他這一次為該片做配樂，是很即興的創作，最後交出了12首曲子，蔡明亮導演就使用了10首，兩個人的理念十分相合；再者覺得該片影像、配樂、聲音等等，搭配的非常剛好，很舒服的一部電影，他也說最喜歡最後一顆中山堂的鏡頭。蔡明亮導演說，「我收到音樂的時候很開心，心裡覺得還好不是很美的音樂。」坂本笑回說，「不使用的兩個音樂可以還給我，我自己用。」





今天華山光點兩場電影放映座無虛席，前來「朝聖」的粉絲，有些是將他先前作品看得非常熟稔，有的是五刷電影《你的臉》，除了非常認真提問，在坂本龍一離開放映廳的時候觀眾也都非常熱情跟他一一擊掌。坂本龍一這一次來台停4天，昨天前往玉里觀賞布農族八部合音的表演，覺得那是這一次來台灣最喜歡的聲音，非常大自然的感覺。最喜愛台灣的蛋料理菜。





蔡明亮導演為此展映首次發動募資的「凝視計畫」，短短35天集結500人的支持，募得超過50萬的贊助金額，蔡明亮導演笑稱這500位支持者是凝視計畫的「五百壯士」，這是一段不長也不短、但卻刻骨銘心的時光，非常感動有那麼多人願意和他一起拓展『看』電影的可能性。