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準金曲歌王曾把蓮霧塞奶罩！　太尖慘被笑「還會痛」

記者蔡琛儀／台北報導

Leo王入圍今年金曲獎最佳國語男歌手，將與李榮浩、OZI柯智棠及謝震廷搶歌王寶座，Leo王和和春艷所組成的「夜貓組」去年入圍金曲最佳演唱組合，被問到今年入圍歌王後，自己生活有沒有什麼改變，他笑說：｢走在路上一直被路人認出來！以前一天可能大概只會有兩、三次，但現在只要出去買個東西，就會被一直問可不可以一起拍照，一開始有點不習慣！但後來調整心態，只要被問就馬上答應，然後笑笑跟大家問好，請大家用力地拍！」

▲▼夜貓組,Leo王,春艷。（圖／顏社提供）

▲▼夜貓組扮成西部牛仔。（圖／顏社提供）

▲▼夜貓組,Leo王,春艷。（圖／顏社提供）

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被問到有沒有看好誰得獎？自認把專輯做到最好的他有自信地說：｢我希望是我得獎！ 難得入圍了，當然希望得獎啊！」而他和春艷所組成的「夜貓組」，宣布將於29日唱進台北國際會議中心，舉辦「夜貓闖天關」演唱會，搶攻年輕族群，門票最高價位僅1777元，上周六開賣後該價位的門票馬上賣光，目前售票狀況已達八成，讓他們鬆了一口氣。

為了配合演唱會名稱帶有冒險意味的概念，Leo王和春艷在主視覺海報扮成西部牛仔，戴上牛仔帽及流蘇造型的牛仔裝，春艷更有別於｢孩子王」形象黏上假鬍子，一上鏡頭一開始還因為有些不習慣笑個不停，｢小時候對牛仔沒有很大興趣，因為我本身不喜歡英雄人物，我喜歡偏門的角色。不過現在來看，牛仔其實還挺偏門的。」而Leo王則自爆小學曾扮過灰姑娘的後母，「當時突發奇想把蓮霧塞在奶罩裡，後來發現奶頭太尖被大家狂笑，而且塞進去胸部有點痛！所以這邊建議要男扮女裝要塞東西在胸部的朋友，蓮霧這項水果非常不推薦！」

▲▼夜貓組,Leo王,春艷。（圖／顏社提供）

▲▼夜貓組海報風格相當逗趣。（圖／顏社提供）

▲▼夜貓組,Leo王,春艷。（圖／顏社提供）

首次挑戰3000人大場地的Leo王及春艷，在心情上坦言壓力頗大，儘管從出道以來已經征戰各大表演場地及音樂祭演出，但上台前還是會忍不住緊張，而把這次演唱會名稱定為「夜貓闖天關」也有特殊意義，｢其實就是呼應上一次的演唱會『夜貓出頭天』，我們把它想像成是一系列的電影，彼此有相呼應，名稱都跟『天』有關，希望之後能延續下去，變成一個傳統，更希望歌迷們能一起加入這個旅程！」

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