賀一航生前還想喝沙士　包偉銘難過「以為可享福」曝他財務狀況

記者蔡琛儀／台北報導

資深藝人賀一航昨（3日）晚八點多因大腸癌病逝台北榮總，享壽64歲，由於事出突然，此事震撼演藝圈，不少賀一航生前好友都是透過新聞才知道，來不及見他最後一面，哀慟欲絕，和賀一航相識40年的包偉銘，昨一得知噩耗，連喊三次：「開玩笑吧！」晚上九點立刻和老婆劉依純趕往現場。

▲▼ 包偉銘、劉依純和賀一航夫妻去年3月到京都旅遊。（圖／翰森娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

包偉銘語氣中仍不時哽咽，他透露賀一航昨天下午突然想喝沙士，請老婆Judy幫忙買回來後又說不想喝，覺得累想瞇一下，沒想到這一瞇就再也沒有醒來，包偉銘和劉依純抵達醫院時，賀一航身上早已蓋上蓮花布，他撫著賀一航的肩膀和手說：「 賀大哥你太帥 了，此時此刻這麼多人都到，你還是帥帥的，也不用擔心，再也沒有病痛了。」他表示賀一航遺容相當安詳，頭髮還往上梳，也不像許多癌末病患骨瘦如柴，跟生前幾乎沒有兩樣。

兩對夫妻過去就常相約double date，不到一個月前還一起去吃海鮮，原本還計畫七月去韓國、九月去義大利，但計劃來不及提出；上回吃飯時，賀一航完全看不出來有任何異狀，因此這件事讓包偉銘和劉依純都相當震驚，和賀一航情同兄妹的劉依純昨晚更一路忙到今天凌晨五點才回家休息，眼淚也一直沒有停過，讓包偉銘也很心疼。

▲▼ 包偉銘、劉依純和賀一航夫妻去年3月到京都旅遊。（圖／翰森娛樂提供）

包偉銘表示，他常和賀一航相約運動、出遊，而他近期投資房地產有道，因此也會拉著賀一航做小額投資，賺取一些利潤，也在他鼓勵之下換了新房子，據了解債務應也已還得差不多，正當他替賀一航高興終於可以準備享福，他卻撒手人寰 。但賀一航生前有膽結石和大腸癌等病痛，仍接不少外景節目，遭疑是否急需用錢，對此包偉銘說，以他對賀的了解，「就是想留下一個不可能來證明自己，要說是為知名度，我們也沒有啦，為錢更是不可能，就是想留下一些嘗鮮的回憶，上節目是能賺多少錢，出國作秀就好了嘛！」且賀一航之前上完《綜藝玩很大》，還興奮揪包偉銘下次一起去挑戰吳宗憲和KID。